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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BioNTech Aktie bisher Verluste von -3,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 08.09.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    Aktueller Stand der BioNTech Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 08.09.2026

    Die BioNTech Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,87 % auf 85,65. Damit verliert die Aktie -3,45  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Es bleibt ungemütlich für BioNTech: Nach einem Rückgang von -0,28 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,87 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BioNTech in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,24 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -3,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +8,73 % gewonnen.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,37 %
    1 Monat +9,41 %
    3 Monate +16,24 %
    1 Jahr -8,49 %
    Stand: 08.09.2026, 19:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck durch eine BMO-Herabstufung, sinkende COVID-Umsätze, Lagerabbau und das vorläufige Ende einer Krebsstudie. Diskutiert wird, ob die Einschätzung eine generelle Neubewertung der Onkologie-Pipeline rechtfertigt; einige halten sie für überzogen. Hoffnungen richten sich auf positive Studiendaten beim WCLC. Die seit zwei Wochen pausierten Aktienrückkäufe werden als mögliches Signal für bevorstehende Nachrichten interpretiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,55 Mrd. € wert.

    Biotech: Jetzt auf den Rebound setzen! Übernahmegefahr für Evotec und BioNxt, Bayer und BioNTech mit vollen Kassen


    Der Biotech-Sektor steht nach einer langen Durststrecke vor einer spektakulären Trendwende, die mutigen Anlegern massive Renditechancen bietet. Denn die Kurse vieler innovativer Hoffnungsträger notieren weit unter ihren Allzeithochs, fast unbemerkt …

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    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    -3,65 %
    -3,37 %
    +9,41 %
    +16,24 %
    -8,49 %
    -21,28 %
    -69,75 %
    +595,03 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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