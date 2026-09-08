RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zu einigen Fragen, die er zuletzt von Investoren gestellt bekam. Dabei sei es zum Beispiel um den Verkauf weiterer Daimler-Truck-Anteile gegangen. Er geht nicht davon aus, dass größere Blocks abgestoßen werden. Mit den Anteilen erschließe sich der Autobauer eher eine vorübergehende Liquiditätsquelle als eine wiederkehrende Cashflow-Quelle./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 47,66EUR auf Tradegate (08. September 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.





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