JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Gespräch mit der Finanzchefin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Anna Manz habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich einer verbesserten Innovations- und Umsetzungskraft und der operativen Marge des Nahrungsmittelkonzerns, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 85,54EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar