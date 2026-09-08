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    Besonders beachtet!

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    ON Semiconductor Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026

    Am 08.09.2026 ist die ON Semiconductor Aktie, bisher, um -3,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - ON Semiconductor Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

    ON Semiconductor Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.09.2026

    Die ON Semiconductor Aktie notiert aktuell bei 63,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,25  entspricht. Nach dem Plus von +1,87 % am Vortag kommt es heute bei ON Semiconductor zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,45 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ON Semiconductor insgesamt ein Minus von -36,46 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +40,88 % gewonnen.

    ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,97 %
    1 Monat -8,51 %
    3 Monate -36,46 %
    1 Jahr +53,49 %
    Stand: 08.09.2026, 19:29 Uhr

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,53 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,77 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,59 %. Texas Instruments verliert -0,65 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -2,84 %.

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    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    -3,45 %
    +0,97 %
    -8,51 %
    -36,46 %
    +53,49 %
    -29,28 %
    +70,02 %
    +579,64 %
    +231,58 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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