ON Semiconductor Aktie unter starkem Abgabedruck - 08.09.2026

Die ON Semiconductor Aktie notiert aktuell bei 63,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,25 € entspricht. Nach dem Plus von +1,87 % am Vortag kommt es heute bei ON Semiconductor zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,45 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ON Semiconductor insgesamt ein Minus von -36,46 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +40,88 % gewonnen.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,97 % 1 Monat -8,51 % 3 Monate -36,46 % 1 Jahr +53,49 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:29 Uhr

Es gibt 389 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,53 Mrd. € wert.

Die Risiken steigen, die Schlagzeilen werden düsterer – und ich kaufe Aktien. Eine dumme Entscheidung oder eine Chance, die sich gerade hinter der Angst versteckt? In diesem Video erfährst du, wie ich die aktuelle Börsenlage einschätze, was meine Entscheidungen bestimmt und warum ich trotz aller Unsicherheit an meiner Haltung festhalte. Wie gehst du mit der aktuellen Situation um: Kaufst du Aktien oder wartest du ab? Schreib deine Meinung in die Kommentare!

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -3,77 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,59 %. Texas Instruments verliert -0,65 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -2,84 %.

ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.