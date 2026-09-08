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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie heute im Minus - 08.09.2026

    Kursbewegung von -2,42 % bei NVIDIA am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie heute im Minus - 08.09.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 08.09.2026

    Die NVIDIA Aktie ist bisher um -2,42 % auf 194,08 gefallen. Das sind -4,82  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +0,30 % am Vortag kommt es heute bei NVIDIA zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,42 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,04 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +24,01 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,89 %
    1 Monat +2,03 %
    3 Monate +11,04 %
    1 Jahr +40,15 %
    Stand: 08.09.2026, 19:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die uneinheitlichen Aussichten für die NVIDIA-Aktie: Charttechnisch werden nach dem jüngsten Hoch bei 236,54 US-Dollar ein Doppeltop, eine Konsolidierung und deutliche Rücksetzer befürchtet; ein Nutzer nennt 80 bis 120 Euro als Zielbereich. Dem stehen starke Fundamentaldaten gegenüber: erwartete Umsätze von über 600 beziehungsweise rund 690 Mrd. US-Dollar, hohe Nachfrage und weiteres, angeblich durch Lieferengpässe begrenztes Wachstum. Diskutiert wird zudem der Einstiegszeitpunkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Bil. € wert.

    KI- und Chipwerte legen zu - Qualcomm mit Amazon-Vereinbarung


    In der Chipbranche haben am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Während die US-Standardwerte wegen des steigenden Ölpreises erneut unter Inflations- und Zinssorgen litten, legten …

    Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt


    In den vergangenen Wochen hat eine deutliche Sektor-Rotation stattgefunden: Anleger haben Gewinne in Chip- und Speicherwerten mitgenommen und verstärkt in Software-Aktien umgeschichtet. Wie entwickeln sich die Perspektiven nun, und welche Titel könnten in den kommenden Wochen wieder stärker in den Fokus der Investoren rücken? Diese Themen bespricht Finanzspezialist Benjamin Feingold in der Sendung ebenso wie die neuesten Nachrichten zu Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix. Wie geht es bei diesen Titeln weiter? Zudem richten Anleger ihren Blick in dieser Woche auf die anstehende Leitzinsentscheidung der EZB sowie auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Die Entwicklung der Verbraucherpreise dürfte eine große Rolle dafür spielen, welchen Kurs die US-Notenbank Fed in der darauffolgenden Woche einschlägt.

    Fällt jetzt endlich das Rekordhoch?


    Bei NVIDIA ist die Schwäche aus dem Sommer inzwischen fast wieder vergessen. Zum Redaktionsschluss notiert die Aktie bei rund 228 US$ und damit nur noch wenige Prozent unter dem bisherigen Rekordhoch. Gleichzeitig bleiben die Zahlen stark, die KI-Nachfrage hoch und auch an der Wall Street werden die Kursziele weiter nach oben geschraubt. Das Rekordhoch bleibt […] The post NVIDIA-Aktie: Fällt jetzt endlich das Rekordhoch? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,41 %. Intel notiert im Plus, mit +9,10 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,13 %. Broadcom legt um +1,06 % zu

    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NVIDIA

    -2,25 %
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    +14.215,50 %
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    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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