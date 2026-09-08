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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +6,41 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.09.2026
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Advanced Micro Devices Aktie am 08.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,41 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +0,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 439,65. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +8,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +126,62 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,75 %
    1 Monat -0,35 %
    3 Monate +3,10 %
    1 Jahr +225,66 %
    Stand: 08.09.2026, 19:31 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,72 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,10 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,35 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,13 %. Broadcom legt um +1,06 % zu

    Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Advanced Micro Devices

    +5,98 %
    +8,75 %
    -0,35 %
    +3,10 %
    +225,66 %
    +318,27 %
    +352,11 %
    +6.668,14 %
    +14.293,49 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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