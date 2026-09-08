Advanced Micro Devices Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 08.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,41 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +0,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 439,65€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Advanced Micro Devices investiert ist, kann sich über eine Rendite von +3,10 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +8,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Advanced Micro Devices um +126,62 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,75 % 1 Monat -0,35 % 3 Monate +3,10 % 1 Jahr +225,66 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:31 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 717,72 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,10 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,35 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,13 %. Broadcom legt um +1,06 % zu

Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Advanced Micro Devices Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Advanced Micro Devices Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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