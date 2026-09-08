Netflix - Aktie mit schwachem Handelstag - 08.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Sie fällt um -2,40 % auf 65,99€. Die Netflix Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,36 % wieder ab und notiert heute bei 65,99€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Netflix Verluste von -5,74 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -6,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Netflix -16,38 % verloren.

Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,08 % 1 Monat +4,08 % 3 Monate -5,74 % 1 Jahr -36,93 %

Informationen zur Netflix Aktie

Stand: 08.09.2026, 19:31 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 274,78 Mrd. € wert.

Netflix lieferte im Vormonat eine starke Performance und gewann +12,46 %. Nun stellt sich die Frage, ob der September neue Chancen eröffnet.

So schlagen sich die Wettbewerber von Netflix

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,41 %. Apple notiert im Minus, mit -1,16 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,13 %.

Netflix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Netflix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Netflix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.