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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.09.2026

    Kursbewegung von +2,58 % bei SpaceX am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Aktueller Stand der SpaceX Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 08.09.2026

    Die SpaceX Aktie konnte bisher um +2,58 % auf 131,86 zulegen. Das sind +3,32  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +0,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 131,86, mit einem Plus von +2,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kurs der SpaceX Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,87 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,87 % verloren.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,44 %
    1 Monat +14,10 %
    3 Monate -2,87 %
    1 Jahr -2,87 %
    Stand: 08.09.2026, 19:32 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aus Sicht vieler Anleger überhöhte SpaceX-Bewertung von rund 2 Bio. US-Dollar bei etwa 23 Mrd. US-Dollar Umsatz (KUV ca. 89). Als Rechtfertigung gelten vorweggenommene Chancen durch Starlink, Starship und KI; zugleich wird bezweifelt, dass diese Umsätze und Gewinne schnell genug entstehen. Erwarteter Verkaufsdruck durch künftige Aktienfreigaben steht möglicher Kursstützung, Short-Eindeckungen und anhaltender Spekulation gegenüber. Orbitale Rechenzentren und Marsgeschäft werden fundamental als unrentabel kritisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Bil. € wert.

    Start-up TEC wirbt fast halbe Milliarde für Riesenrakete ein


    Ein erst 2021 gegründetes Raumfahrtunternehmen hat bei wagemutigen Investoren 450 Millionen Dollar (gut 387 Mio. Euro) für die Entwicklung einer Riesenrakete und einer Astronautenkapsel eingeworben. Das deutsch-französische Start-up The Exploration …

    VW-Großaktionärin Porsche SE kauft sich bei Raketenfirma ein


    Die VW -Großaktionärin Porsche Automobil Holding SE kauft sich bei einer weiteren Raketenfirma ein. Man habe sich mit einem Investitionsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich an dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen Stoke Space …

    Wird ihr das wehtun?


    Die SpaceX-Aktie konnte sich in den letzten vier Wochen deutlich von ihren Tiefststand bei 108 US$ erholen. Der Sprung über die 150 US$-Marke gelang ihr zuletzt aber nicht. Könnte diese Nachricht den Kurs von Elon Musks Raumfahrtkonzern wieder nach unten ziehen? Das wird Elon Musk nicht gefallen Es ist eine Nachricht, die Elon Musk nicht […] The post SpaceX-Aktie: Wird ihr das wehtun? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,49 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +2,44 %. Northrop Grumman legt um +0,57 % zu

    SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +2,68 %
    +7,44 %
    +14,10 %
    -17,51 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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