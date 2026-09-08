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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 08.09.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert am 08.09.2026 mit +2,78 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 08.09.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Es geht bergauf für Rheinmetall: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,78 % und steht bei 1.050,40. Die Rheinmetall Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,22 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 1.050,40. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,67 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -7,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,94 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -34,13 %.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,63 %
    1 Monat -9,94 %
    3 Monate -13,67 %
    1 Jahr -41,12 %
    Stand: 08.09.2026, 19:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie, eine mögliche technische Gegenbewegung und die Frage, ob daraus ein nachhaltiger Rebound entsteht. Diskutiert werden Einstiege um 40 Euro, die wichtige 1.000-Euro-Marke sowie Geduld. Fundamentale Argumente sind hohe deutsche Rüstungsausgaben, ein wachsendes Auftragsbuch und ambitionierte Umsatz- und Gewinnziele. Dem stehen die bereits starke Kurssteigerung, Bewertungsrisiken und mögliche Veränderungen durch günstige Drohnen gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,21 Mrd. € wert.

    Deutsche Indizes behaupten sich – US-Börsen rutschen ins Minus


    Die Börsen präsentieren sich uneinheitlich: Deutsche Indizes halten sich stabil bis freundlich, während die US-Märkte unter leichtem Druck nachgeben.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 08.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im Eurozone 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im DAX.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,62 %. Thales notiert im Plus, mit +0,61 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -1,45 %. Lockheed Martin legt um +2,44 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,57 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Rheinmetall Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rheinmetall Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rheinmetall Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Rheinmetall

    +2,78 %
    -7,63 %
    -9,94 %
    -13,67 %
    -41,12 %
    +320,24 %
    +1.201,97 %
    +1.467,41 %
    +45.234,48 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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