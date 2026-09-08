Booking Holdings Aktie weiter auf Talfahrt - 08.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Booking Holdings Aktie. Mit einer Performance von -7,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der Booking Holdings Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Booking Holdings nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +15,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -9,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Booking Holdings um -10,47 % verloren.

Während Booking Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,03 %.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,27 % 1 Monat -16,28 % 3 Monate +15,36 % 1 Jahr -12,09 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 08.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 751 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,33 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.