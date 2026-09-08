Börsen Update
Börsen Update USA - 08.09. - US 30 schwach -0,37 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:34) bei 52.903,61 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +1,11 %, Caterpillar +1,09 %, Verizon Communications +1,06 %, American Express +0,91 %, Sherwin-Williams -1,74 %
Flop-Werte: Amgen -5,01 %, NVIDIA -2,34 %, Salesforce -2,22 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:14) bei 29.560,58 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +13,31 %, Lumentum Holdings +10,45 %, Seagate Technology Holdings +8,69 %, Intel +8,13 %, Nebius Group Registered (A) +7,98 %
Flop-Werte: Booking Holdings -7,44 %, Thomson Reuters -5,95 %, Shopify -5,76 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,05 %, Amgen -5,01 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.689,79 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +10,45 %, Seagate Technology Holdings +8,69 %, Intel +8,13 %, Hewlett Packard Enterprise +6,75 %, Corning +6,44 %
Flop-Werte: Howmet Aerospace -7,90 %, Booking Holdings -7,44 %, GoDaddy Registered (A) -7,38 %, Expedia Group -6,92 %, Stryker -6,83 %
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