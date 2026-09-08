Das perspektivisch wichtigste Ereignis heute war der massive Angriff der Huthis auf saudische Raffinieren - es ist eine neue Dimension im erweiterten Iran-Krieg! Das hat den Ölpreis zunächst weiter nach oben getrieben - bevor dann wieder Hoffnungs-Meldungen (gesteuert aus dem Hause Bessent?) für Beruhigung sorgten. So oder so: Energie ist seit Jahresbeginn der bestperformende Sektor im S&P 500 - das hat zu tun mit dem immensen Energiebedarf von Datencentern, aber zunehmend eben auch mit dem Iran-Krieg, der durch den Krieg zwischen den Huthis und Saudi-Arabien eine weitere Dimension erfahren hat. Die Wall Street aber verweilt mental weiter in der KI-Euphorie durch das neue KI-Modell Astra von OpenAI..

Hinweis aus Video:

Testen Sie Fugmann´s Trading Woche - mehr Infos hier:

https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

(Werbung)

Das Video "Energie-Krise: Der neue Krieg gegen Raffinerien! " sehen Sie hier..