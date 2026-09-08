JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Antoine de Saint-Affrique und Jürgen Esser hätten einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management bleibe hinsichtlich des zweiten Halbjahres optimistisch./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 64,80EUR auf Tradegate (08. September 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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