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    Besonders beachtet!

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    Amgen Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.09.2026

    Kursbewegung von -5,62 % bei Amgen am 08.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Amgen Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 08.09.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

    Amgen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.09.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,62 % verliert die Amgen Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute bei der Amgen Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl die Amgen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,08 %.

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    Auf Wochensicht hat die Amgen Aktie damit -8,50 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amgen einen Anstieg von +27,34 %.

    Während Amgen deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,59 %.

    Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,50 %
    1 Monat -5,29 %
    3 Monate +18,08 %
    1 Jahr +47,31 %
    Stand: 08.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 541 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,44 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 08.09. - US 30 schwach -0,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart USA - 08.09. - US 30 schwach -0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Amgen zeigt soliden Vormonat – Einstieg im September 2026 prüfen


    Mit einem ruhigen, aber klaren Plus von +10,23 % zeigte Amgen eine freundliche Monatsentwicklung. Im September dürfte sich zeigen, wie stabil der Trend bleibt.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Amgen?

    Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,40 %. Biogen notiert im Minus, mit -3,85 %. Novartis notiert im Minus, mit -11,20 %. Regeneron Pharmaceuticals verliert -1,63 % AbbVie notiert im Minus, mit -1,60 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Amgen Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Amgen Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Amgen Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Amgen

    -5,65 %
    -9,23 %
    -4,97 %
    +18,72 %
    +47,13 %
    +49,87 %
    +90,36 %
    +136,02 %
    +7.963,06 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900
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