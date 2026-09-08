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    Devisen

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    Euro bewegt sich zum US-Dollar wenig

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bleibt bei 1,1625 US-Dollar nahezu stabil
    • EZB dürfte am Donnerstag die Leitzinsen anheben
    • Märkte warten auf US-Inflationsdaten am Freitag
    Devisen - Euro bewegt sich zum US-Dollar wenig
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Für die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt im New Yorker Handel mit 1,1625 US-Dollar ein Kurs nahe am Vortagsniveau bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1614 (Montag: 1,1622) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8610 Euro.

    Im Tagesverlauf hatten am Dienstag keine kursrelevanten Daten auf der Agenda gestanden. Nach Einschätzung der Experten der LBBW wartet der Markt auf wichtige Ereignisse, die im Wochenverlauf noch anstehen. Genannt werden dabei vor allem die Zinssitzung der EZB am Donnerstag und die US-Inflationszahlen am Freitag.

    "Die Märkte gehen inzwischen nahezu einhellig davon aus, dass die EZB auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte nach oben nehmen wird", schreiben die Experten in ihrem Morgenkommentar. Eine entsprechende Entscheidung der EZB dürfte daher inzwischen mehr oder weniger vollständig an den Finanzmärkten eingepreist sein. "Alles andere wäre eine Überraschung und würde die Märkte irritieren", so die Experten.

    Laut den Strategen der ING Bank muss die EZB darüber entscheiden, welches Risiko das kleinere Übel darstellt: Eine übermäßige Straffung oder eine Unterschätzung der Inflation. Sie gehen davon aus, dass die Notenbank einen eher vorsichtigen Ton anschlagen wird im Vergleich zur aggressiven Markteinschätzung. Sie weisen auch auf mögliche Folgen am europäischen Anleihemarkt hin vor dem Hintergrund zuletzt gestiegener Renditen./tih/nas





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