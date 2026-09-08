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    Aktie fällt trotzdem

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    Rekordgewinn statt Umsatzflaute: GameStop überrascht mit eBay-Coup

    GameStop verdient dank seiner Milliardenwette auf eBay so viel wie nie zuvor im zweiten Quartal und schraubt seine Jahresprognose deutlich nach oben. Auch abseits der Börsengewinne läuft es operativ so gut wie noch nie.

    Für Sie zusammengefasst
    • GameStop steigert Gewinn dank eBay auf Rekordniveau
    • Jahresprognose für bereinigtes EBITDA angehoben
    • Sammlerstücke wachsen, während Spieleumsatz sinkt
    • Report: KI braucht Strom
    Aktie fällt trotzdem - Rekordgewinn statt Umsatzflaute: GameStop überrascht mit eBay-Coup
    Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk

    GameStop hat im zweiten Geschäftsquartal einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, den vor allem die Beteiligung an eBay ermöglicht hat. Der Videospielhändler meldete einen Nettogewinn von 298,7 Millionen US-Dollar beziehungsweise 51 Cent je Aktie, nach 168,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr hob das Unternehmen auf über 650 Millionen US-Dollar an, nachdem im Juni noch 600 Millionen US-Dollar als Ziel galten.

    Die Gamestop-Aktie stieg nach Veröffentlichung der Zahlen zunächst an, gab die Gewinne im Laufe des Handelstages jedoch wieder ab und notierte kurz vor US-Handelsschluss rund 1 Prozent im Minus.

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    Der Umsatz ging dagegen auf 790,2 von 972,2 Millionen US-Dollar zurück, unter anderem weil im Vorjahr die Nintendo Switch 2 für Rückenwind gesorgt hatte. Hinzu kamen Filialschließungen und der Verkauf des Frankreich-Geschäfts. Operativ war es dennoch das beste zweite Quartal der Firmengeschichte, mit einem operativen Ergebnis von 160,2 statt zuvor 66,4 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 174,0 statt 75,7 Millionen US-Dollar.

    Zugpferd blieb die Sparte Sammlerstücke mit Trading Cards, Merchandise und Popkultur-Artikeln. Deren Umsatz legte um 57 Prozent auf 356,3 Millionen US-Dollar zu und macht mittlerweile 45,1 Prozent des Gesamtumsatzes aus, nach 23,4 Prozent vor einem Jahr. Videospiele sanken auf 263,2 von 494,6 Millionen US-Dollar, gebrauchte Ware auf 170,7 von 250,0 Millionen US-Dollar.

    Den größten Effekt auf die Bilanz hatte die eBay-Position selbst. Zum 1. August hielt GameStop rund 43,4 Millionen eBay Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden US-Dollar. Ein unrealisierter Gewinn von 72,1 Millionen Dollar sowie ein Derivategewinn von 166,3 Millionen Dollar flossen in die Gewinnrechnung ein, blieben aber in den bereinigten Kennzahlen unberücksichtigt. Laut Wall Street Journal ging die Prognose bereits von 238 Millionen US-Dollar Nettogewinn aus eBay aus.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 16,34EUR auf Tradegate (08. September 2026, 21:30 Uhr) gehandelt.


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