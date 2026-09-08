Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +10,36 %
Performance 1M: -1,76 %
Tagesperformance: +9,10 %
Performance 1M: +3,54 %
Tagesperformance: -8,12 %
Performance 1M: -16,69 %
Tagesperformance: +8,00 %
Performance 1M: -4,03 %
Tagesperformance: +7,95 %
Performance 1M: +17,01 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,24 %
Performance 1M: -13,23 %
Tagesperformance: -6,16 %
Performance 1M: -9,19 %
Tagesperformance: -6,01 %
Performance 1M: -3,72 %
Tagesperformance: -5,88 %
Performance 1M: -5,29 %
Tagesperformance: +5,35 %
Performance 1M: -0,83 %
Tagesperformance: -5,32 %
Performance 1M: +38,26 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,73 %
Performance 1M: -8,33 %
Tagesperformance: -4,66 %
Performance 1M: -17,23 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: -8,82 %
Tagesperformance: +4,38 %
Performance 1M: -10,68 %
Tagesperformance: -4,24 %
Performance 1M: -3,53 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: +7,34 %
Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: +7,65 %
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: -5,53 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: -4,24 %
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -8,50 %
Tagesperformance: +3,31 %
Performance 1M: +14,52 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +12,90 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: -0,05 %
Tagesperformance: +3,11 %
Performance 1M: +6,85 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -4,04 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: +1,08 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: -1,74 %