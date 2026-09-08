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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,21 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +10,36 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,76 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,36 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +9,10 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,54 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,10 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -8,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,69 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,12 %.

    Intel
    Tagesperformance: +8,00 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,03 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,00 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +7,95 %
    Platz 6
    Performance 1M: +17,01 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,95 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Nebius-Aktie, der mit der Palantir-Partnerschaft, einer möglichen Sektorrotation und positiven KI-News erklärt wird. Diskutiert werden zudem hohe Umsatz- und Margenpotenziale je zusätzlicher Rechenkapazität, die Bewertung sowie Nebius’ Management, Finanzierung, Expansion und Full-Stack-Ansatz. Als Wettbewerbsvorteile gelten Kundennähe, Datensicherheit und potenziell sinkende Inferenzkosten; konkrete Vertragssummen fehlen. Charttechnisch wird ein grundsätzlich positiver, aber nicht widerstandsfreier Weg gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Shopify
    Tagesperformance: -6,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -13,23 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,24 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -6,16 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,19 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,16 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -6,01 %
    Platz 9
    Performance 1M: -3,72 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,01 %.

    Amgen
    Tagesperformance: -5,88 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,88 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +5,35 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,35 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -5,32 %
    Platz 12
    Performance 1M: +38,26 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken MSTR-Kursanstieg bis etwa 140 US-Dollar, der mit dem Bitcoin-Anstieg über 80.000 US-Dollar und möglichen Short-Eindeckungen erklärt wird. Viele erwarten einen weiteren Bitcoin-getriebenen Hype. Fundamentale Debatten betreffen die Bilanzstärkung durch Bitcoin-Verkäufe, künftige Akkumulation, schwaches Risikomanagement und die weiterhin unter 100 notierende STRC.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -4,73 %
    Platz 13
    Performance 1M: -8,33 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,73 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -4,66 %
    Platz 14
    Performance 1M: -17,23 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,66 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,82 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +4,38 %
    Platz 16
    Performance 1M: -10,68 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,53 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,34 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 19
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 20
    Performance 1M: -5,53 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,24 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 22
    Performance 1M: -8,50 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +3,31 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,52 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,31 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aus Sicht vieler Anleger überhöhte SpaceX-Bewertung von rund 2 Bio. US-Dollar bei etwa 23 Mrd. US-Dollar Umsatz (KUV ca. 89). Als Rechtfertigung gelten vorweggenommene Chancen durch Starlink, Starship und KI; zugleich wird bezweifelt, dass diese Umsätze und Gewinne schnell genug entstehen. Erwarteter Verkaufsdruck durch künftige Aktienfreigaben steht möglicher Kursstützung, Short-Eindeckungen und anhaltender Spekulation gegenüber. Orbitale Rechenzentren und Marsgeschäft werden fundamental als unrentabel kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Copart
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 24
    Performance 1M: +12,90 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,05 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 26
    Performance 1M: +6,85 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas starke Abhängigkeit vom Erfolg eines vollständig autonomen FSD- und Robotaxi-Angebots. Skeptiker bezweifeln wegen der rein kamerabasierten Technik, langsamer Tests und hoher Haftungsrisiken die Realisierbarkeit und sehen bei ausbleibendem Durchbruch Kurse unter 200 Euro. Zudem werden ein tödlicher Autopilot-Fall, schwache Ergebnisse einer Batteriestudie und die aus Sicht mancher überhöhte Bewertung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 27
    Performance 1M: -4,04 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 28
    Performance 1M: +1,08 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,74 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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