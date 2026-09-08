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    Top & Flop

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,96 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -9,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: -17,61 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,17 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +8,83 %
    Platz 3
    Performance 1M: +3,54 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,83 %.

    Stryker
    Tagesperformance: -8,76 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,23 %
    Chart Stryker
    ISIN: US8636671013
    WKN: 864952
    Die Stryker Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,76 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -8,21 %
    Platz 5
    Performance 1M: -13,01 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,21 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +8,18 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,18 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -8,08 %
    Platz 7
    Performance 1M: -16,71 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,08 %.

    Intel
    Tagesperformance: +8,02 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,03 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,02 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -6,75 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,05 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,75 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -6,67 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,77 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,67 %.

    Corning
    Tagesperformance: +6,50 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,00 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,50 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +5,97 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,82 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,97 %.

    Amgen
    Tagesperformance: -5,91 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,91 %.

    Constellation Brands (A)
    Tagesperformance: -5,90 %
    Platz 14
    Performance 1M: -11,51 %
    Chart Constellation Brands (A)
    ISIN: US21036P1084
    WKN: 871918
    Die Constellation Brands (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,90 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: -5,57 %
    Platz 15
    Performance 1M: -7,82 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,57 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 16
    Performance 1M: -10,40 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,92 %
    Chart TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    ISIN: US87256C1018
    WKN: A3ET9E
    Die TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 18
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 19
    Performance 1M: +0,58 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: -5,03 %
    Platz 20
    Performance 1M: -8,43 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,03 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -5,02 %
    Platz 21
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 22
    Performance 1M: -22,27 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 23
    Performance 1M: -18,81 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: -4,83 %
    Platz 24
    Performance 1M: +4,76 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,83 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -4,70 %
    Platz 25
    Performance 1M: -17,23 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +4,69 %
    Platz 26
    Performance 1M: -26,56 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,69 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 27
    Performance 1M: -8,33 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: -4,66 %
    Platz 28
    Performance 1M: -1,12 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,66 %.

    Pool
    Tagesperformance: -4,56 %
    Platz 29
    Performance 1M: -14,40 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: -4,49 %
    Platz 30
    Performance 1M: -8,82 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,49 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 31
    Performance 1M: +10,44 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von ServiceNow: Obwohl die Aktie absolut nicht günstig erscheint, wird sie im Vergleich zu ihrer langfristigen Premiumbewertung teils als attraktiv eingeschätzt. Entscheidend seien die Fundamentaldaten und künftigen Geschäftszahlen. Zudem wird diskutiert, ob eine abwartende Haltung wegen historisch schwieriger US-Zwischenwahljahre den Anstieg im Softwaresektor und damit mögliche Kursgewinne verpasst hat.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zebra Technologies (A)
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 32
    Performance 1M: -3,69 %
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 33
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Freeport-McMoRan
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 34
    Performance 1M: +5,58 %
    Chart Freeport-McMoRan
    ISIN: US35671D8570
    WKN: 896476
    Die Freeport-McMoRan Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 35
    Performance 1M: -5,53 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 36
    Performance 1M: -3,34 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 37
    Performance 1M: +16,09 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 38
    Performance 1M: -4,26 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 39
    Performance 1M: +1,78 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: +3,30 %
    Platz 40
    Performance 1M: -10,61 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach verfehlten Umsatzschätzungen, inflationsbedingtem Margendruck und einer unter den Erwartungen liegenden Jahresprognose. Die um 36 % gekürzte Dividende und hohe Verschuldung belasten die Bewertung. Diskutiert wird, ob die Aktie bereits einen Boden erreicht hat. Hoffnung macht der geplante Abbau von 500 Mio. US-Dollar Kosten bis 2030; die EPS-Prognose liegt bei 1,65–1,80 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Campbell Soup eingestellt.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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