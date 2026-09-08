Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Howmet Aerospace
Tagesperformance: -9,17 %
Tagesperformance: -9,17 %
Platz 2
Performance 1M: -17,61 %
Performance 1M: -17,61 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +8,83 %
Tagesperformance: +8,83 %
Platz 3
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
Stryker
Tagesperformance: -8,76 %
Tagesperformance: -8,76 %
Platz 4
Performance 1M: -19,23 %
Performance 1M: -19,23 %
Expedia Group
Tagesperformance: -8,21 %
Tagesperformance: -8,21 %
Platz 5
Performance 1M: -13,01 %
Performance 1M: -13,01 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +8,18 %
Tagesperformance: +8,18 %
Platz 6
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -8,08 %
Tagesperformance: -8,08 %
Platz 7
Performance 1M: -16,71 %
Performance 1M: -16,71 %
Intel
Tagesperformance: +8,02 %
Tagesperformance: +8,02 %
Platz 8
Performance 1M: -4,03 %
Performance 1M: -4,03 %
Gartner
Tagesperformance: -6,75 %
Tagesperformance: -6,75 %
Platz 9
Performance 1M: -7,05 %
Performance 1M: -7,05 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 10
Performance 1M: +9,77 %
Performance 1M: +9,77 %
Corning
Tagesperformance: +6,50 %
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 11
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +5,97 %
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 12
Performance 1M: +5,82 %
Performance 1M: +5,82 %
Amgen
Tagesperformance: -5,91 %
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 13
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -5,90 %
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 14
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -5,57 %
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 15
Performance 1M: -7,82 %
Performance 1M: -7,82 %
Boston Scientific
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 16
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +5,41 %
Tagesperformance: +5,41 %
Platz 17
Performance 1M: -3,92 %
Performance 1M: -3,92 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 18
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 19
Performance 1M: +0,58 %
Performance 1M: +0,58 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: -5,03 %
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 20
Performance 1M: -8,43 %
Performance 1M: -8,43 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 21
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
CIENA
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 22
Performance 1M: -22,27 %
Performance 1M: -22,27 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +4,94 %
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 23
Performance 1M: -18,81 %
Performance 1M: -18,81 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -4,83 %
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 24
Performance 1M: +4,76 %
Performance 1M: +4,76 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 25
Performance 1M: -17,23 %
Performance 1M: -17,23 %
Coherent
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 26
Performance 1M: -26,56 %
Performance 1M: -26,56 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,68 %
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 27
Performance 1M: -8,33 %
Performance 1M: -8,33 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 28
Performance 1M: -1,12 %
Performance 1M: -1,12 %
Pool
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 29
Performance 1M: -14,40 %
Performance 1M: -14,40 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 30
Performance 1M: -8,82 %
Performance 1M: -8,82 %
ServiceNow
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 31
Performance 1M: +10,44 %
Performance 1M: +10,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von ServiceNow: Obwohl die Aktie absolut nicht günstig erscheint, wird sie im Vergleich zu ihrer langfristigen Premiumbewertung teils als attraktiv eingeschätzt. Entscheidend seien die Fundamentaldaten und künftigen Geschäftszahlen. Zudem wird diskutiert, ob eine abwartende Haltung wegen historisch schwieriger US-Zwischenwahljahre den Anstieg im Softwaresektor und damit mögliche Kursgewinne verpasst hat.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 32
Performance 1M: -3,69 %
Performance 1M: -3,69 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 33
Performance 1M: +7,65 %
Performance 1M: +7,65 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 34
Performance 1M: +5,58 %
Performance 1M: +5,58 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 35
Performance 1M: -5,53 %
Performance 1M: -5,53 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 36
Performance 1M: -3,34 %
Performance 1M: -3,34 %
Bunge Global
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 37
Performance 1M: +16,09 %
Performance 1M: +16,09 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 38
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 39
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
Campbell Soup
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 40
Performance 1M: -10,61 %
Performance 1M: -10,61 %
? wallstreetONLINE-Community zu Campbell Soup (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach verfehlten Umsatzschätzungen, inflationsbedingtem Margendruck und einer unter den Erwartungen liegenden Jahresprognose. Die um 36 % gekürzte Dividende und hohe Verschuldung belasten die Bewertung. Diskutiert wird, ob die Aktie bereits einen Boden erreicht hat. Hoffnung macht der geplante Abbau von 500 Mio. US-Dollar Kosten bis 2030; die EPS-Prognose liegt bei 1,65–1,80 US-Dollar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Campbell Soup eingestellt.
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