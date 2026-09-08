ATOSS Software Aktienkurs sinkt weiter - 08.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Mit einer Performance von -5,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der ATOSS Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 92,30€, mit einem Minus von -5,04 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ATOSS Software-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,48 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ATOSS Software eine negative Entwicklung von -16,30 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,85 % 1 Monat +8,02 % 3 Monate +23,48 % 1 Jahr -4,18 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 08.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen präsentieren sich uneinheitlich: Deutsche Indizes halten sich stabil bis freundlich, während die US-Märkte unter leichtem Druck nachgeben.

Top- und Flop-Aktien am 08.09.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,33 %. SAP notiert im Minus, mit -0,44 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -4,53 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ATOSS Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ATOSS Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.