RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Airbus und Boeing hätten im August trotz saisonaler Gegenwinde eine robuste Entwicklung der Auslieferungen gezeigt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von Airbus seien es 57 und von Boeing 51 Jets geworden. Bei den Aufträgen habe Airbus die 15 Bestellungen des Konkurrenten mit 67 Flugzeugen deutlicher abgehängt./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 200,1EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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