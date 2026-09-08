RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Airbus und Boeing hätten im August trotz saisonaler Gegenwinde eine robuste Entwicklung der Auslieferungen gezeigt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von Airbus seien es 57 und von Boeing 51 Jets geworden. Bei den Aufträgen habe Airbus die 15 Bestellungen des Konkurrenten mit 67 Flugzeugen deutlicher abgehängt./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 181,2USD auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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