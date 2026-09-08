ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Dow mit schwachem Wochenauftakt - Nasdaq besser
- Wall Street startet nach langem Wochenende schwach
- Steigende Ölpreise schüren Inflations- und Zinsangst
- Nasdaq verliert dank KI-Aktien nur moderat
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat es am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende einen schwachen Wochenauftakt gegeben. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Inflations- und Zinsangst weiterhin Nahrung gaben. Davon geprägt, gab der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf 52.786,07 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,58 Prozent auf 7.673,52 Zähler fiel.
Die technologielastige Nasdaq-Börse schlug sich besser, denn dort wurden fallende Kurse bei Schwergewichten wie Apple , Nvidia oder Microsoft weitgehend aufgefangen von steigenden Kursen bei vielen Aktien mit KI-Fantasie. Mit 29.507,70 Punkten verbuchte der Leitindex Nasdaq 100 einen nur moderaten Abschlag von 0,12 Prozent.
"Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen. Unter Anlegern herrsche daher in der Breite Unsicherheit, auch wegen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Zuletzt gab es Berichte über Explosionen auf der iranischen Öl-Exportinsel Charg.
In der Chipbranche knüpften viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag an, was Börsianer immer noch mit Nachwehen der Ankündigung eines noch leistungsfähigeren KI-Modells vom ChatGPT-Entwickler OpenAI begründeten. Branchengrößen wie AMD , ARM oder Broadcom legten um bis zu 5,9 Prozent zu.
Über ein sogar neunprozentiges Plus konnten sich die Anleger von Intel freuen, nachdem das Magazin DigiTimes berichtete, dass der Prozessorhersteller voraussichtlich die Preise anheben werde. Zudem wurde eine Analystenhochstufung durch Northland Securities als Stütze hervorgehoben.
Der Kurs von Qualcomm zog außerdem um drei Prozent an nach einer Mitteilung, wonach der eigentlich auf Mobilfunkchips fokussierte Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon zur Lieferung maßgeschneiderter Datencenter-Chips eingeht. Diese geht außerdem einher mit Optionen auf einen Aktienbezug.
Im Technologiebereich waren auch Aktien aus dem Bereich der Quantencomputer gefragt. Wie die drei Unternehmen D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantinuum mitteilten, erhalten sie durch Minderheitsbeteiligungen jeweils 100 Millionen US-Dollar vom US-Handelsministerium, um die Forschung im Bereich Quantencomputing auszubauen.
Aktien der Ölkonzerne Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips profitierten mit Anstiegen um bis zu 0,8 Prozent davon, dass die Ölpreise weiter steigen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im November näherte sich weiter der 100-Dollar-Marke. Am Ölmarkt wurde auch auf Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien verwiesen.
Dyne Therapeutics prägte das generell schwache Pharma-Branchenumfeld mit einem Kurseinbruch um mehr als 16 Prozent. Die Aktien gerieten in den Sog negativer Nachrichten von Novartis wegen vergleichbarer Medikamentenkandidaten. Der Schweizer Pharmariese musste einen erneuten Studienflop hinnehmen, jetzt mit einem Medikament gegen die Muskelkrankheit Myotone Dystrophie./tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 434,1 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,47 %/+105,96 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update August 2026
Zwei Drittel des Börsenjahres liegen nun bereits hinter uns. Nachfolgend hiermit mein August-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 8 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für August:
Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Im August gab es auch noch keine weiteren Zukäufe (was sich im September aber ändert!) und auch keine Verkäufe:
Alle Kurswerte meiner bisherigen Nachkäufe des laufenden Jahres liegen etwas tiefer als im Vormonat.
Keine Besonderheiten
Im August gab es ansonsten keine spannenden Neuigkeiten im Aktiendepot (oder ich habe sie jedenfalls nicht mitbekommen). Das Depot liegt aktuell nahe am Rekordhoch.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.121,10 € / 4.300 € (= 72,58 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,33 % / 5 % (= 66,6 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das war´s auch mal wieder meinerseits. Weiterhin allen viel Erfolg!
Rückblick August
Dividendenstatistik August 2026