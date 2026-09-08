JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einem Gespräch unter anderem mit dem Finanzchef Christophe Babule auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Das Management des Kosmetikkonzerns habe sich zuversichtlich geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei auf das nach wie vor günstige Marktumfeld im Beauty-Bereich verwiesen worden sowie auf die breit angelegte Umsetzung der Strategie./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 385,2EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 375
Kursziel alt: 375
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