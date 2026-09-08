BVB-Neuzugang Karetsas mit Trage vom Platz gebracht

translokator schrieb 03.09.26, 10:47

https://www.goal.com/de/meldungen/ole-books-erstes-transferfenster-beim-bvb-es-gibt-einen-grossen-unterschied-zu-vorgaenger-sebastian-kehl/blt679c8953e70c824b



Book sagte damals folgenden Satz: "Fleiß ist die Basis des Scoutings, Scouting ist die Basis der Kaderplanung, die Kaderplanung ist die Basis des Erfolgs des BVB. Deshalb sollten wir erst einmal mit Fleiß anfangen." Nun hat der 40-Jährige seine erste Transferperiode bei den Westfalen hinter sich gebracht - und mit seiner Herangehensweise sowie den getätigten Neueinkäufen mächtig Eindruck hinterlassen.



Zählt man den bereits vor zwei Jahren verpflichteten Justin Lerma dazu, der erst jetzt zum Team stieß, gab es insgesamt 17 Transferbewegungen bei der Borussia. Für knapp 110 Millionen Euro wurden sieben neue Spieler verpflichtet. Dem gegenüber stehen zehn Abgänge, die rund 40 Millionen Euro einbrachten. Dazu hat man massig an Gehalt gespart, laut Sport Bild rund 20 Millionen Euro.



Ole Book zeigte sich beim BVB auf alle Transferszenarien vorbereitet



Genau dies ist der augenscheinlichste Unterschied zu Kehl. Book, der bei den Spielen wie sein Vorgänger auf der Bank Platzt nimmt, zeigte sich auf alle Szenarien sehr gut vorbereitet. Kaum war die Sache mit El Mala vom Tisch, präsentierte der BVB nur Tage später mit Giannis Konstantelias und Joey Veerman zwei Spieler, die mehr als nur Alternativen darstellen. Den ersten Eindrücken nach zu urteilen, gelang mit dem vielfach begehrten Konstantinos Karetsas ein echter Coup, auch der bereits im Mai geholte Innenverteidiger Joane Gadou ließ bereits großes Potenzial aufblitzen. Selbst nach Konstantelias' Verletzung hatte Book unter Zeitdruck und in Not im 19-jährigen Marcel Regula (Zaglebie Lubin) einen Backup in der Hinterhand, falls es mit der Leihe von Ethan Nwaneri nicht geklappt hätte.



Davon ab hat Book aber einen Kader nach einem stringenten Plan gebaut - hier kommt das von ihm oft zitierte Stichwort "Passung" ins Spiel -, der einen guten Mix aus Erfahrung und Talent darstellt. Ein Kader, der kleiner geworden ist, weniger an Gehalt verschlingt und dennoch stärker geworden sein müsste. Und dies, ohne einen Spieler aus den europäischen Top-5-Ligen fest zu verpflichten. Dortmund hat jetzt wieder einige junge und hungrige Profis im Team, die großes Potenzial haben und Werte schaffen können, "sodass wir auch in Zukunft dauerhaft gut dastehen", wie Book sagte.



👍⚽🖤💛



Sehr gute Zusammenfassung der Arbeit von Ole Book...das Einzige was fehlt. wäre ein Back Up für Yan Couto gewesen...aber er hat bestimmt schon einen Spieler im Auge...