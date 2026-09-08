BVB-Neuzugang Karetsas mit Trage vom Platz gebracht
- Karetsas musste wegen Kreislaufproblemen vom Platz
- Der 18-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus
- Konstantelias fällt nach Kreuzbandriss lange aus
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Auftakt in der Ligaphase der Champions League ist vom nächsten Schock-Moment überschattet worden. Der griechische Offensiv-Neuzugang Konstantinos Karetsas musste in der Mitte der ersten Halbzeit wegen Kreislaufproblemen mit einer Trage vom Platz gebracht werden.
Karetsas gehe es den Umständen entsprechend gut, er sei zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte Borussia Dortmund mit.
Ohne Einwirkung eines Gegenspielers sank Karetsas in der 23. Minute nach einem normalen Flachpass auf den Boden. Der 18-Jährige fasste sich danach auf die Brust und legte seinen linken Arm über sein Gesicht. Kurze Zeit später eilten Sanitäter mit einer Trage auf den Rasen und brachten den Griechen nach einigen Minuten vom Platz, das besorgte Publikum applaudierte unterstützend.
"Ganz fiese Bilder, die wir sehen mussten, ich hoffe aber, dass es vielleicht nur eine kleine Kreislaufschwäche oder Ähnliches war und nichts Größeres", sagte TV-Experte Mats Hummels bei Prime in der Halbzeitpause.
Bereits beim Bundesliga-Auftakt vor zwei Wochen war Dortmunds zweiter griechischer Neuzugang Giannis Konstantelias in der Partie gegen den Hamburger SV ausgewechselt worden. Die darauffolgende MRT-Untersuchung ergab, dass sich Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat und lange ausfällt./dha/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 3,275 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
evtl. im Moment etwas off topic aber durchaus interessant.
Der größte Unterschied liegt mMn schon in der Anfangsfeststellung Fleiß, aber eben auch schlicht im Können.
Dieser Mann, Ole Book, ist die Basis für eeeeendlich wieder steigende Kurse.
Book sagte damals folgenden Satz: "Fleiß ist die Basis des Scoutings, Scouting ist die Basis der Kaderplanung, die Kaderplanung ist die Basis des Erfolgs des BVB. Deshalb sollten wir erst einmal mit Fleiß anfangen." Nun hat der 40-Jährige seine erste Transferperiode bei den Westfalen hinter sich gebracht - und mit seiner Herangehensweise sowie den getätigten Neueinkäufen mächtig Eindruck hinterlassen.
Zählt man den bereits vor zwei Jahren verpflichteten Justin Lerma dazu, der erst jetzt zum Team stieß, gab es insgesamt 17 Transferbewegungen bei der Borussia. Für knapp 110 Millionen Euro wurden sieben neue Spieler verpflichtet. Dem gegenüber stehen zehn Abgänge, die rund 40 Millionen Euro einbrachten. Dazu hat man massig an Gehalt gespart, laut Sport Bild rund 20 Millionen Euro.
Ole Book zeigte sich beim BVB auf alle Transferszenarien vorbereitet
Genau dies ist der augenscheinlichste Unterschied zu Kehl. Book, der bei den Spielen wie sein Vorgänger auf der Bank Platzt nimmt, zeigte sich auf alle Szenarien sehr gut vorbereitet. Kaum war die Sache mit El Mala vom Tisch, präsentierte der BVB nur Tage später mit Giannis Konstantelias und Joey Veerman zwei Spieler, die mehr als nur Alternativen darstellen. Den ersten Eindrücken nach zu urteilen, gelang mit dem vielfach begehrten Konstantinos Karetsas ein echter Coup, auch der bereits im Mai geholte Innenverteidiger Joane Gadou ließ bereits großes Potenzial aufblitzen. Selbst nach Konstantelias' Verletzung hatte Book unter Zeitdruck und in Not im 19-jährigen Marcel Regula (Zaglebie Lubin) einen Backup in der Hinterhand, falls es mit der Leihe von Ethan Nwaneri nicht geklappt hätte.
Davon ab hat Book aber einen Kader nach einem stringenten Plan gebaut - hier kommt das von ihm oft zitierte Stichwort "Passung" ins Spiel -, der einen guten Mix aus Erfahrung und Talent darstellt. Ein Kader, der kleiner geworden ist, weniger an Gehalt verschlingt und dennoch stärker geworden sein müsste. Und dies, ohne einen Spieler aus den europäischen Top-5-Ligen fest zu verpflichten. Dortmund hat jetzt wieder einige junge und hungrige Profis im Team, die großes Potenzial haben und Werte schaffen können, "sodass wir auch in Zukunft dauerhaft gut dastehen", wie Book sagte.
👍⚽🖤💛
Sehr gute Zusammenfassung der Arbeit von Ole Book...das Einzige was fehlt. wäre ein Back Up für Yan Couto gewesen...aber er hat bestimmt schon einen Spieler im Auge...