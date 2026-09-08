RBC stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat GSK mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 1975 Pence in die Bewertung aufgenommen. Eine gute Kursentwicklung im vergangenen Jahr spiegele die verbesserte Fundamentallage und eine positive Marktreaktion auf die Pläne des neuen Konzernchefs Luke Miels wider, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist jedoch der Ansicht, dass diese Verbesserungen im aktuellen Kursniveau bereits eingepreist sind./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 20,81EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.





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