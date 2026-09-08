RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Roche mit "Outperform" und einem Kursziel von 400 Franken aufgenommen. Trotz einer Bewertung, die nahe am Allzeithoch liege, sieht Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung des Pharmakonzerns noch Spielraum für eine weitere Neubewertung der Aktie. Kurz- bis mittelfristig gewinne das Kerngeschäft an Dynamik und die Pipeline biete ein größeres Potenzial als derzeit in den Modellen der Analysten veranschlagt./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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