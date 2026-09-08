RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Roche mit "Outperform" und einem Kursziel von 400 Franken aufgenommen. Trotz einer Bewertung, die nahe am Allzeithoch liege, sieht Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung des Pharmakonzerns noch Spielraum für eine weitere Neubewertung der Aktie. Kurz- bis mittelfristig gewinne das Kerngeschäft an Dynamik und die Pipeline biete ein größeres Potenzial als derzeit in den Modellen der Analysten veranschlagt./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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