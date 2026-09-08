RBC stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 74,86EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.





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