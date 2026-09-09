Paracetamol in der Schwangerschaft
Möglicher Einfluss auf Töchter
- Mögliche Folgen für Fruchtbarkeit und Menopause
- Paracetamol könnte Eizellreserve von Mädchen mindern
- Zusammenhang und Langzeitfolgen bleiben unklar
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft könnte einer Studie zufolge bei Mädchen womöglich die Fruchtbarkeit und den Zeitpunkt der Menopause beeinflussen. Mädchen, deren Mütter während der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen hatten, wiesen im Alter von drei Monaten kleinere Eierstöcke, weniger Eibläschen, kleinere Gebärmütter und niedrigere Spiegel an Fortpflanzungshormonen auf, wie das Forschungsteam im Fachjournal "Human Reproduction Open" berichtet.
Die Ergebnisse stünden im Einklang mit Befunden aus Tierstudien, denen zufolge Paracetamol während der Trächtigkeit eine eingeschränkte Fruchtbarkeit sowie eine verkürzte reproduktive Lebensspanne der weiblichen Nachkommen zur Folge haben kann, erläutert das Team um Margit Bistrup Fischer vom Rigshospitalet in Kopenhagen. Bei der aktuellen Analyse handle es sich aber um eine Beobachtungsstudie, die Daten belegten den Zusammenhang nicht ursächlich, wird auch betont. Ob die Unterschiede tatsächlich Folgen für die Fruchtbarkeit oder den Zeitpunkt der Menopause haben, müsse in längerfristigen Nachbeobachtungen geklärt werden.
Die Grundlage der späteren Fortpflanzung wird bereits im Mutterleib gelegt: Mädchen kommen mit der gesamten Zahl an Eizell-Anlagen zur Welt, die ihnen lebenslang zur Verfügung steht. Ist der Vorrat erschöpft, kommt es zur Menopause. Das ist der Zeitpunkt der letzten Regelblutung, anschließend endet die Fruchtbarkeit dauerhaft.
Müssen die Empfehlungen überarbeitet werden?
In einem begleitenden Kommentar in "Human Reproduction Open" betont Christian De Geyter vom Universitätsspital Basel die große Bedeutung der Ergebnisse. Die Empfehlungen zur Anwendung von Paracetamol während der Schwangerschaft müssten nun überarbeitet werden, meint er.
Paracetamol ist das am häufigsten genutzte Schmerzmittel in der Schwangerschaft. Die Wissenschaftler um Fischer hatten Daten von 685 Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel analysiert. Die werdenden Mütter gaben ihre Paracetamol-Nutzung im Zwei-Wochen-Rhythmus an, zusätzlich wurden Urinproben analysiert. Nach Ende der Schwangerschaften wurden 302 Töchter im Alter von im Mittel 106 Tagen untersucht.
Folgen unterschieden sich je nach Schwangerschaftsphase
Eine frühe Einnahme vor der 17. Schwangerschaftswoche war mit einem geringeren Eierstockvolumen und einem geringeren Gebärmuttervolumen bei den Töchtern verbunden. Eine Einnahme ab der 17. Schwangerschaftswoche stand mit einer geringeren Zahl an Eibläschen - der Strukturen, die unreife Eizellen enthalten - in Zusammenhang. In einer Untergruppe von Mädchen, die ausschließlich früh exponiert waren, waren zudem die Werte des Hormons AMH niedriger, das als Marker für die Eizellreserve gilt.
Bei der Einnahme in der frühen Phase ergab sich den Autoren zufolge konkret ein um rund 40 Prozent geringeres Eierstockvolumen und ein um 13 Prozent geringeres Gebärmuttervolumen bei den Mädchen. Bei Paracetamol-Einnahme in der späten Schwangerschaftsphase waren es 23 Prozent weniger Eibläschen. Die Auswertungen deuteten zudem auf einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang hin, also eine stärkere Ausprägung bei stärkerer Paracetamol-Verwendung.
Die Frauen hatten den Forschenden zufolge vergleichsweise geringe Mengen Paracetamol eingenommen, keine überschritt die empfohlene Tageshöchstdosis von 4.000 Milligramm. Am häufigsten wurden Kopf- oder Migräneschmerzen als Grund genannt, gefolgt von anderen Schmerzen vor allem des Bewegungsapparats.
Weitere Daten bestätigten Veränderungen
Die Forscher werteten außerdem Daten einer separaten Gruppe von 1.210 Mädchen aus, die von der Säuglingszeit bis in die Jugend begleitet wurden. Dort war eine Paracetamol-Nutzung der Mutter während der Schwangerschaft mit einer kleineren Gebärmutter der Töchter in der Pubertät und einem kleineren Eierstockvolumen in der Adoleszenz, der Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter, verbunden. Die Autoren sehen darin einen Hinweis darauf, dass die beobachteten Unterschiede über die frühe Kindheit hinaus fortbestehen könnten.
"Frauen, die während der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen haben, sollten sich durch unsere Ergebnisse nicht beunruhigen lassen", betont Fischer aber auch. "Unsere Studie untersuchte Zusammenhänge auf Populationsebene und kann keine Vorhersagen für einzelne Frauen oder Kinder treffen. Viele Frauen, die während der Schwangerschaft Paracetamol eingenommen hatten, hatten Töchter, deren Eierstockmaße denen von Töchtern ähnelten, deren Mütter kein Paracetamol eingenommen hatten."
Trump behauptete Zusammenhang mit Autismus - den es nicht gibt
US-Präsident Donald Trump hatte schwangere Frauen bei einer Pressekonferenz im September vergangenen Jahres vor der Einnahme von Paracetamol - in den USA unter dem Markennamen Tylenol bekannt - gewarnt. Er stellte dabei allerdings einen Zusammenhang mit Autismus beim Kind her. Experten widersprachen vehement. Eine Übersichtsstudie bestätigte einige Monate darauf erneut, dass die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft nicht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen erhöht.
Empfohlen auch in Deutschland
Paracetamol ist Experten zufolge das am häufigsten verwendete Schmerz- und Fiebermittel in der Schwangerschaft und wird weltweit als Mittel der ersten Wahl zur Schmerzlinderung und Fiebersenkung empfohlen. Auf einer Aufklärungsseite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es, Paracetamol sei bei leichten bis mittelstarken Schmerzen sowie Fieber während der gesamten Schwangerschaft erlaubt. Bei längerer Einnahme sollten Schwangere aber ärztlichen Rat einholen.
Auch das Portal Embryotox der Charité, auf dem sich Schwangere über verschiedenste Arzneimittel und die Folgen einer Einnahme informieren können, stuft Paracetamol als "grün" ein. Das bedeutet: Es wird als Medikament der Wahl empfohlen - dennoch sei immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung nötig. Die Charité weist auch darauf hin, dass die unterschiedlichen Ergebnisse zahlreicher Studien zu Paracetamol in der Schwangerschaft und ihre klinische Relevanz in Fachkreisen kontrovers diskutiert werden.
Fischer betont, dass die neuen Ergebnisse Frauen nicht davon abhalten sollten, Paracetamol einzunehmen, wenn dies medizinisch notwendig sei. Sie sollten vielmehr zu Gesprächen mit dem betreuenden Arzt darüber anregen, "wann eine medikamentöse Behandlung notwendig ist und wann alternative Ansätze in Betracht gezogen werden können"./kll/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Teva Pharmaceutical Industries Aktie
Die Teva Pharmaceutical Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 36,76 auf NYSE (09. September 2026, 00:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Teva Pharmaceutical Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Ich kann noch einen draufsetzen. Das gleiche Medikament hilft auch gegen https://de.wikipedia.org/wiki/Vitiligo
Der globale Markt für den Wirkstoff Ruxolitinib erreichte im Jahr 2025 ein Volumen von rund 5,44 Milliarden US-Dollar. [https://www.datamintelligence.com/research-report/ruxolitinib-market]
Marktentwicklung und Umsatzprognose
- Wachstum: Der Markt wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 3,8 % und soll bis 2035 auf rund 7,90 Milliarden US-Dollar steigen. [https://www.datamintelligence.com/research-report/ruxolitinib-market]
- Umsatzträger: Maßgeblich getragen wird der Umsatz von den bekannten Markenprodukten wie Jakafi® (von Incyte in den USA vermarktet) und Jakavi® (von Novartis außerhalb der USA vertrieben) sowie der topischen Darreichungsform Opzelura®. [https://de.wikipedia.org/wiki/Ruxolitinib, https://www.delveinsight.com/report-store/ruxolitinib-sales-forecast-and-market-size-analysis]
- Indikationen: Die Umsätze verteilen sich auf hämatologische Erkrankungen (wie Myelofibrose und Polycythaemia vera) sowie zunehmend auf dermatologische Indikationen (wie atopische Dermatitis und Vitiligo). [https://www.delveinsight.com/report-store/ruxolitinib-sales-forecast-and-market-size-analysis, https://www.datamintelligence.com/research-report/ruxolitinib-market]
- Herausforderungen: Für kommende Jahre wird durch anstehende Patenterfänge und den Eintritt von Generika in einigen Regionen mit veränderten Marktdynamiken gerechnet. [https://www.marketresearch.com/DataM-Intelligence-4Market-Research-LLP-v4207/Global-Ruxolitinib-41227694/, https://www.datamintelligence.com/research-report/ruxolitinib-market]
Noch schneller als Dein Tee gekocht und gezogen hat, hat TEVA eine Ad hoc, die es in sich hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Basis des Deals mit Trump ist:
Glutenunverträglichkeit, Zöliakie: Wer kennt keinen Betroffenen? "Für Zöliakie gibt es derzeit keine zugelassenen Therapien", da sollte TEVA jubilieren:
2. September 2026, 7:03 Uhr
- Der von Teva entdeckte TEV '408, ein neuartiger monoklonaler Anti-IL-15-Antikörper, zeigte nach einer einzigen subkutanen Dosis eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Prävention von durch Gluten verursachten Darmschäden im Vergleich zu Placebo.
- TEV '408 wurde gut vertragen, bisher wurden keine Sicherheitssignale beobachtet.
- Zusammen mit dem Vitiligo-Programm untermauern die Topline-Ergebnisse zur Zöliakie die Eignung von TEV '408 als potenzielles Pipeline-in-einem-Produkt für verschiedene Krankheiten.
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Teva wird heute, Mittwoch, den 2. September 2026, um 8:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren mit Live-Webcast abhalten, um diese Daten zu besprechen.
TEL AVIV, Israel, 2. September 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) gab heute positive Ergebnisse einer laufenden Phase-2a-Studie mit TEV '408, einem in der Entwicklung befindlichen monoklonalen Anti-Interleukin-15-Antikörper, bei Erwachsenen mit Zöliakie bekannt. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine statistisch signifikante und klinisch relevante Prävention von glutenbedingten Darmschäden im Vergleich zu Placebo in Woche 8. TEV '408 wurde gut vertragen; bisher wurden keine Sicherheitsbedenken beobachtet.
„Eine strikt glutenfreie Ernährung war lange Zeit die einzige Option für Menschen mit Zöliakie. Doch selbst bei strikter Einhaltung dieser Diät leiden viele weiterhin unter Symptomen, Darmschäden und erheblichen Beeinträchtigungen im Alltag“, so https://www.globenewswire.com/Tracker?data=bUU1YOWqwIp5Ao3WdTGFgy9LTWzaIV7tKYw4GZRVjbVgenoXWkGS5DplHF8bYxGou1UleTEAp903n1x7a6CirozIwchPj69v0ngeJJGGSiGeYqmf4x49QPGPUZOzb6XVeIEVrqVKydUb_wZlhkpcotl_SbVoTr12maM3G_YlcAeyqXDOlIpjv0Ku7lmpEXIEslMiRu0QCJyzXHX4sk1W7C2gQie3NAUS0kP9rtNJAgrAHsYeMvUQC9K9QPqGCUilas4GvhRQVYSvFGhezLzEnWaw8oJVQTCOt4FutIWSr4Y= . „Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial, über die reine Kontrolle der Glutenaufnahme hinauszugehen und die Zöliakie an ihrer biologischen Ursache anzugehen. Sie bestärken uns zudem in unserem Vorhaben, den IL-15-Signalweg als Ansatz zur Reduzierung immunbedingter Darmschäden zu nutzen.“
In die laufende randomisierte, placebokontrollierte Studie wurden 50 erwachsene Teilnehmer mit Zöliakie aufgenommen, die sich glutenfrei ernährten und zu Studienbeginn nur minimale Darmschäden aufwiesen, gemessen anhand des Verhältnisses von Zottenhöhe zu Kryptentiefe (Vh:Cd ≥ 2,0) und der Symptome. Zwei Wochen nach der einmaligen Gabe von TEV '408 begannen die Teilnehmer eine sechswöchige tägliche Glutenprovokation. Die Studie erfasste anhand von Biopsien Darmschäden und Entzündungen sowie die von den Patienten berichteten Symptome. In Woche 8 (Ende der Glutenprovokation) wurde TEV '408 untersucht.
- Zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Prävention von durch Gluten verursachten Darmschäden im Vergleich zu Placebo, gemessen am primären Endpunkt der Studie, dem Vh:Cd-Verhältnis, mit einer Veränderung des kleinsten Quadrats (LS) gegenüber dem Ausgangswert von -0,43 im Vergleich zu -0,88 für Placebo (Behandlungsdifferenz von 0,45, 95% KI: (0,06, 0,84), p<0,05).
- Zeigte einen günstigen Effekt auf die intestinale Entzündung, gemessen an der Dichte intraepithelialer Lymphozyten (IELs) im Vergleich zu Placebo; die LS-Mittelwertänderung der IEL-Dichte gegenüber dem Ausgangswert betrug einen Anstieg von 27,60 für Placebo im Vergleich zu 0,37 für mit TEV '408 behandelte Teilnehmer (Behandlungsdifferenz von -27,23, 95% KI: (-39,67, -14,79)).
- Im Vergleich zu Placebo wurden niedrigere Werte für gastrointestinale Symptome nachgewiesen, wie mit Hilfe des Zöliakie-Symptomtagebuchs (CDSD), einem vom Patienten berichteten Ergebnis (PRO), ermittelt wurde.
- Wurde gut vertragen, ohne dass Sicherheitssignale auftraten.
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Weitere Analysen der laufenden Phase-2a-Studie werden derzeit durchgeführt. Teva plant, weitere Daten aus der Studie auf einer zukünftigen wissenschaftlichen Tagung zu präsentieren.
Teva-Investorenkonferenz:
Teva veranstaltet heute, Mittwoch, den 2. September 2026, um 8:00 Uhr ET/14:00 Uhr MEZ eine Investorenkonferenz mit Live-Webcast, um die präsentierten Daten zu erörtern. Zur Teilnahme registrieren Sie sich bitte https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UodgELr4u5UJZZQEGKe1MS61pGqX-ODhjAWzhJ8lO4H6m5Dbl07Lh8JeIlbqeJuvVesDDDgbfj_pzKzNyq2zn-5DS9Qwle5iCYX8LG6DAjfkn5m4Cy97exnE40A8X_s65mr-VF9Xkq6XR9t_oq3rcRgI9RLbKvFBc8YbDLb734QF4TotYf_ABFoP_7Y7xWeNoqAcgjgBbtz0yRsv3ms3Vbxg0Pz5ivR8ebv2XNOXv301LM96s36MFHqbx5kk5S-NoigjAEgnF1GWlm6wLgSJw51nEh3HDSgkn9Rd_Ho3H4JxNQTYgfraNT1gIHb-z6igyhLwIqn-pXAbSWbGyot_Q40Z2z9yeJ6_bSPH_5KomgRnLKhPKtmpObrC0cK9i5UAOp8WPH5y74Ka0Zf7MzMUL9nI_A6MkUToHaSmNZH85Fs9YqYeQoqJzLxp6zin8R6HFjwKGD1-DtdyXTscyNWhLk_e89MxTM305VbQQMPkVO4flAt1JMaJXy0_R1TQFiRYeO_uthhj7GqHhwBFAt21VAnOvGJnrzuxCLlONICVGpy-sDEU0iHi-_4cYyDN37402i_XmowBsyUBJMjwiHfuZeV0OmcxT88TZvsKXNrGlX4DtyYU2wZC3qaKEcok-zfedYoMl60-uGmkh0mrfp5BfyEQAEgLphkXq3Uo3v7OQi8eseEterA3uT4p7kl816nb79rYKd450Wg1KKR6cxkLaqlLIe9bWxxm3KhjaSav0PSaSkVuhlkLz6tVBnr7LeAA-G10P_cINgNVO61nckPD8kJN7F5hEoCtbBGCftSzgq5W7d5FHnYGfrUIuut7AOM7F2ScLEjjmp1SManqDhQXB2nQKqpEXfdhAjB9Z_2D8-qHhxH6WXGWhFwF8DwpScQE8WtYm3PBruXAUvHrtMeRvpaISoH6LfOnsimEJ-bw67rMRpF1sO99urRRLockie7oMJ42_Bmi27einLY6OY208G_7zWcqsawG6uCYUl-x55S-nSDGZwHgTyo_92kUWKJz9OnOl59o53oluy0XkVmWJPomsHlS9ggpVWprywJBGYgMPDxV271ae3brkcATqUQ8FXK7AXpnjNNtqt46NU_tic4rJGMj3664nXdqtA0K-IUOhe6duuAW2IJyZ_XfIQj07pT0mxyHpgLOUgWTHV4H9KQndyFVbUwSLsJxVLzntZz2tsA-CZO5TpBT0ZOFHQ6HT2WmkqJ8xmhpWjNBtv7ezK2Anq_X_RgnlyUx6IffezMndAjGgV7ZPTwXBSh-bcm2hfk5YMej_u-W81tdZSVzAEHBSBgBscXKZaQnGzONx7d9sq9XExz_9Uk-v5836546 . Den Live-Webcast der Präsentation finden Sie auf https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9213gz_hdFsgcSoiT_YlgDyoDmJZZD_NO-meNVb_lEOX5X8CggmUJGAqLsrn_f65awim2LMRWlozM-oVJiIuwQUgVHVnppjhpvPSNs5SH9eF2VCXtL6nm1zzeJnaRgvcNblIcHL7Nwm00tvtuFbBkxNtHt9tHr-wUrzr18p5w1MXKQAHrr-CP2Hdg85z8XjaiuiAP0oORU1wBV5LdVL5a4t0OAfieZbn4rDnQKOH2TanTxBL9qXDt2K22UrDVaDrrH268n3eQAtOuQ4S-V29WKRetUerBtz19o8ev_1o3VbJqfjSTvEfdTvfR268Lhw5Cqj4TUCZ44i0gCuFD0UObWBWM661agG2zAva7GYgz0YkZIdUasXCnDZcEXoEMV7FIz_falsXB4qFjW0xsbuzCypFEoDulaqiD4Jg4dfTkbfWXKeuQQRU_meShLXoaqCwwIZLeTdLFAC7fQrQNMEF6hR_LENv32ueUO4MudsGVN00Wiud-z5xMDvqTmR0dLdtYy10YHiac87USxuhllsihHrVAvciUwGAt2WNXibp-m_TG00k7RG3ylL6c4SDUDtrZRhWMlQGLhPm2HeG1WgrDHJVtxKVTPs6t96DTLWPxWqwuxDlvgoQ1rSc96zDixmFxoCivj15pebu_9Wl2C_-m2LXMxAY1NvyQPM1aFtkbJZYQqdoP43PBIVZOG8uV-3R . Eine Aufzeichnung des Webcasts steht 24 Stunden nach Ende der Live-Übertragung zur Verfügung.
Über TEV '408:
TEV '408, ein von Teva entwickelter humaner monoklonaler Antikörper in der klinischen Prüfung, hemmt Interleukin-15 (IL-15), ein Zytokin, das an immunvermittelten Signalwegen beteiligt ist. TEV '408 zeichnet sich durch hohe Affinität und Wirksamkeit (in vitro) sowie eine verlängerte Halbwertszeit aus, was eine bequeme subkutane Verabreichung ermöglicht.
TEV '408 wird in einer Phase-2a-Studie als potenzielle Therapie für Zöliakie untersucht und erhielt im Mai 2025 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Fast-Track-Status für diese Indikation. Durch die Blockierung der IL-15-Aktivität zielt TEV '408 darauf ab, die für Zöliakie charakteristische IL-15-bedingte Darmentzündung und -schädigung zu reduzieren.
TEV '408 wird derzeit in einer Phase-1b-Studie zur Behandlung von Vitiligo untersucht. Nach vielversprechenden Ergebnissen dieser https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GmImqDnrv9rzMD8z2G_XlD_m86NvhGezmzDbxV-HwOc-lZNhiQFqNe6mFpbgEBTAqsHOhfWm4xjYllHYuR5Rdg5xaH8B0y0LnPXARsSc8XC02Zyg8Bd4IFNeBX9HqOU39A4Zhfuvort4DmVutKvM_v6D07pvy8yhy9ZxxFoKCdpUirLn_0nVaAGGz-ON3z06x7AxJ8AQO-y4CqQsk6ZFqcNxsGU66JFt6qoxu17wvdtTzB84LvXUFOzLM23N1avA4-WBcrPkLecl7GTwDLl3G05m3OE3DuNgSWUw0HcxlDI= treibt Teva die Entwicklung des Prüfpräparats in einer Phase-2b-Studie zur Behandlung von Vitiligo voran. Durch die Blockierung der IL-15-Aktivität zielt TEV '408 darauf ab, die immunvermittelte Zerstörung von Melanozyten (pigmentbildenden Zellen) zu reduzieren, die zu den für Vitiligo charakteristischen weißen Flecken auf der Haut führt.
Teva schloss im Januar 2026 eine strategische Finanzierungsvereinbarung mit Royalty Pharma ab. Gemäß dieser Vereinbarung kann Teva bis zu 500 Millionen US-Dollar erhalten, um die klinische Entwicklung von TEV '408 zu beschleunigen. Bei Zulassung und Markteinführung zahlt Teva einen Meilensteinbetrag an Royalty Pharma sowie Lizenzgebühren auf den weltweiten Nettoumsatz von TEV '408.
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ug9Qf3YCZxUSY3yukXyEGgWAVgBzXGevF-mNLC5yCuGXdgLVfejfuOtMuqeIdhqD2JJugmmj7ttcmK8FU8wZrGKmFAwJXwq_M3DDKtHMomhP3vjrAWfrEHn9ySPjELkAg9k5X6vOEJeryCy-o61RtuhJn3bGgPLvVFV_1se8G9o=
Zöliakie ist eine schwere Autoimmunerkrankung, bei der der Kontakt mit Gluten eine Immunreaktion auslöst, die den Dünndarm schädigt. Sie betrifft etwa 1 % der Weltbevölkerung, allein in den USA sind es über drei Millionen Menschen, wobei viele Betroffene nicht diagnostiziert werden. Zöliakie kann chronische Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit, Nährstoffmängel und andere gesundheitliche Komplikationen verursachen, die den Alltag erheblich beeinträchtigen können.
Für Zöliakie gibt es derzeit keine zugelassenen Therapien. Eine strikte glutenfreie Diät gilt weiterhin als Standardbehandlung. Doch selbst bei sorgfältiger Einhaltung können Betroffene weiterhin Symptome, eine verminderte Lebensqualität und anhaltende Darmentzündungen oder -schäden durch unbeabsichtigten Glutenkonsum erleiden. Für Menschen mit Zöliakie erfordert die Bewältigung der Erkrankung oft ständige Aufmerksamkeit bei Mahlzeiten, Reisen, Arbeit und sozialen Aktivitäten, was eine erhebliche tägliche Belastung darstellt. Die Grenzen der derzeitigen Behandlungsansätze unterstreichen den Bedarf an Therapien, die die zugrunde liegenden Ursachen der Erkrankung angehen und die Behandlungsergebnisse für die Patienten verbessern.
Über https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9213gz_hdFsgcSoiT_YlgHGDCxfQGamOexc_uCTMucD-j9RKu-CZ_AkUDZeJOdQ27IWMmo2EfB_5GfUvHu3NQA==
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt sich zu einem führenden, innovativen biopharmazeutischen Unternehmen, unterstützt durch ein erstklassiges Generikageschäft. Seit über 120 Jahren ist Tevas Engagement für eine bessere Gesundheit ungebrochen. Von Innovationen in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie bis hin zur weltweiten Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Markenpräparate – Teva setzt sich dafür ein, die Bedürfnisse von Patienten heute und in Zukunft zu erfüllen. Bei Teva gilt unser Motto: Wir engagieren uns für eine bessere Gesundheit. Mehr dazu erfahren Sie unter www.tevapharm.com.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements und unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäußerten Erwartungen abweichen. Sie erkennen diese zukunftsgerichteten Aussagen an Formulierungen wie „sollte“, „erwarten“, „vorhersagen“, „schätzen“, „anstreben“, „können“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken im Zusammenhang mit der Erörterung der zukünftigen operativen oder finanziellen Leistung. Wichtige Faktoren, die solche Abweichungen verursachen oder dazu beitragen können, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, TEV-'408 erfolgreich zur Behandlung von Zöliakie und Vitiligo zu entwickeln und zu vermarkten; unserer Fähigkeit, uns im Markt erfolgreich zu behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, weitere pharmazeutische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; Unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich der Erweiterung unserer Pipeline innovativer und biosimilarer Arzneimittel und der profitablen Vermarktung unseres Portfolios innovativer Arzneimittel und Biosimilars, sei es organisch oder durch Geschäftsentwicklung; und andere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das zweite Quartal 2026 und in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, insbesondere in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Zukunftsgerichtete Aussagen“, erörtert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hierin enthaltene Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.