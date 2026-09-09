🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Machtwechsel im Depot: Warum Lahontan Gold die Schwergewichte Xiaomi und TKMS überflügeln könnte

    Der chinesische Konzern Xiaomi bläst mit neuen Falt-Smartphones und Elektroautos zur Großoffensive, doch der Aktienkurs gerät immer wieder unter Druck. Parallel dazu verzeichnet der Kieler Verteidigungsspezialist TKMS nach seinem erst im August …

    Machtwechsel im Depot: Warum Lahontan Gold die Schwergewichte Xiaomi und TKMS überflügeln könnte
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der chinesische Konzern Xiaomi bläst mit neuen Falt-Smartphones und Elektroautos zur Großoffensive, doch der Aktienkurs gerät immer wieder unter Druck. Parallel dazu verzeichnet der Kieler Verteidigungsspezialist TKMS nach seinem erst im August erreichten Allzeithoch einen spürbaren Kursrücksetzer. Handelt es sich bei dem Abverkauf der Rüstungsaktie nur um eine gesunde Pause oder steht eine tiefere Korrektur bevor? Abseits dieser beiden Unternehmen könnte ein kleinerer Wert aus dem Rohstoffbereich die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich ziehen, denn es scheint, als könnte Lahontan Gold nach einer längeren Konsolidierungsphase zum charttechnischen Befreiungsschlag ansetzen. Mit soliden Kennzahlen aus der wirtschaftlichen Erstbewertung im Rücken entwickelt die Aktie nun eine dynamische Aufwärtsbewegung. Wir analysieren die Lage bei allen drei Titeln und zeigen auf, wer als Depotwert möglicherweise die Nase vorn haben könnte.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Machtwechsel im Depot: Warum Lahontan Gold die Schwergewichte Xiaomi und TKMS überflügeln könnte Der chinesische Konzern Xiaomi bläst mit neuen Falt-Smartphones und Elektroautos zur Großoffensive, doch der Aktienkurs gerät immer wieder unter Druck. Parallel dazu verzeichnet der Kieler Verteidigungsspezialist TKMS nach seinem erst im August …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     