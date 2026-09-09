Waterdrop Inc. veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q2 2026
Waterdrop setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Umsätze, anhaltende Profitabilität, KI-gestützte Innovationen und neue Versicherungsmodelle treiben das Geschäft voran.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Waterdrop erzielte im 2. Quartal 2026 Betriebserlöse von 1.448,2 Mio. RMB – ein Anstieg von 72,8 % gegenüber dem Vorjahr – und einen Nettogewinn von 125,8 Mio. RMB. Damit war das Unternehmen das 18. Quartal in Folge profitabel.
- Bis zum 31. August 2026 kaufte Waterdrop insgesamt rund 62,9 Mio. American Depositary Shares (ADS) am offenen Markt zurück.
- Das Versicherungsgeschäft wuchs besonders stark: Die versicherungsbezogenen Umsätze stiegen um 80,5 %, das Betriebsergebnis erreichte 183,6 Mio. RMB. KI-vermittelte Prämien legten gegenüber dem Vorquartal um 25,6 % zu.
- Waterdrop führte neue Versicherungsprodukte ohne verpflichtende Gesundheitsangaben ein, darunter „Rongyibao“ mit fünf Jahren garantierter Verlängerbarkeit und Schutz bei über 100 schweren Krankheiten.
- Über Waterdrop Medical Crowdfunding spendeten seit 2016 rund 499 Mio. Menschen insgesamt 74,7 Mrd. RMB für 3,82 Mio. schwer erkrankte Patienten. KI soll dabei die Prüfung von Fällen und das Risikomanagement verbessern.
- Die E-Find-Plattform steigerte ihren Umsatz im zweiten Quartal um 26,8 % auf 35,2 Mio. RMB und arbeitete mit 255 Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten zusammen; insgesamt wurden bislang 1.873 klinische Studien mit 17.052 Patienten durchgeführt.
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