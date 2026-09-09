🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Waterdrop Inc. veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q2 2026

    Waterdrop setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Umsätze, anhaltende Profitabilität, KI-gestützte Innovationen und neue Versicherungsmodelle treiben das Geschäft voran.

    Waterdrop Inc. veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q2 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Waterdrop erzielte im 2. Quartal 2026 Betriebserlöse von 1.448,2 Mio. RMB – ein Anstieg von 72,8 % gegenüber dem Vorjahr – und einen Nettogewinn von 125,8 Mio. RMB. Damit war das Unternehmen das 18. Quartal in Folge profitabel.
    • Bis zum 31. August 2026 kaufte Waterdrop insgesamt rund 62,9 Mio. American Depositary Shares (ADS) am offenen Markt zurück.
    • Das Versicherungsgeschäft wuchs besonders stark: Die versicherungsbezogenen Umsätze stiegen um 80,5 %, das Betriebsergebnis erreichte 183,6 Mio. RMB. KI-vermittelte Prämien legten gegenüber dem Vorquartal um 25,6 % zu.
    • Waterdrop führte neue Versicherungsprodukte ohne verpflichtende Gesundheitsangaben ein, darunter „Rongyibao“ mit fünf Jahren garantierter Verlängerbarkeit und Schutz bei über 100 schweren Krankheiten.
    • Über Waterdrop Medical Crowdfunding spendeten seit 2016 rund 499 Mio. Menschen insgesamt 74,7 Mrd. RMB für 3,82 Mio. schwer erkrankte Patienten. KI soll dabei die Prüfung von Fällen und das Risikomanagement verbessern.
    • Die E-Find-Plattform steigerte ihren Umsatz im zweiten Quartal um 26,8 % auf 35,2 Mio. RMB und arbeitete mit 255 Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstituten zusammen; insgesamt wurden bislang 1.873 klinische Studien mit 17.052 Patienten durchgeführt.



    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    Waterdrop Inc. veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für Q2 2026 Waterdrop setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Starke Umsätze, anhaltende Profitabilität, KI-gestützte Innovationen und neue Versicherungsmodelle treiben das Geschäft voran.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     