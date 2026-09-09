Insideralarm bei Deutz! Kaufempfehlung für Renk! Drohnenfantasie bei HPQ Silicon!
Anfang des Jahres wäre die Aktie von HPQ Silicon wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Damals liebte die Börse Drohnenaktien. Derzeit ist von dieser Euphorie wenig geblieben. Doch genau darin liegt die Chance bei HPQ. Denn der Newsflow ist stark. …
Foto: esg-aktien.de
Anfang des Jahres wäre die Aktie von HPQ Silicon wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Damals liebte die Börse Drohnenaktien. Derzeit ist von dieser Euphorie wenig geblieben. Doch genau darin liegt die Chance bei HPQ. Denn der Newsflow ist stark. Gleich mehrere europäische Drohnenhersteller testen die Batterien der neuesten Generation und die französische Armee hat bereits bestellt. Der Star unter den Rüstungsaktien ist derzeit wohl Deutz. Ein Insider kauft weiter und der Newsflow ist ebenfalls positiv. Bei Renk halten Analysten den jüngsten Kursrutsch für überzogen. Sie stufen die Aktie hoch. Das Kurspotenzial ist allerdings überschaubar und es gibt Risiken im Auftragsbestand.
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