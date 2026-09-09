🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHPQ Silicon AktievorwärtsNachrichten zu HPQ Silicon
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insideralarm bei Deutz! Kaufempfehlung für Renk! Drohnenfantasie bei HPQ Silicon!

    Anfang des Jahres wäre die Aktie von HPQ Silicon wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Damals liebte die Börse Drohnenaktien. Derzeit ist von dieser Euphorie wenig geblieben. Doch genau darin liegt die Chance bei HPQ. Denn der Newsflow ist stark. …

    Insideralarm bei Deutz! Kaufempfehlung für Renk! Drohnenfantasie bei HPQ Silicon!
    Foto: esg-aktien.de
    Anfang des Jahres wäre die Aktie von HPQ Silicon wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Damals liebte die Börse Drohnenaktien. Derzeit ist von dieser Euphorie wenig geblieben. Doch genau darin liegt die Chance bei HPQ. Denn der Newsflow ist stark. Gleich mehrere europäische Drohnenhersteller testen die Batterien der neuesten Generation und die französische Armee hat bereits bestellt. Der Star unter den Rüstungsaktien ist derzeit wohl Deutz. Ein Insider kauft weiter und der Newsflow ist ebenfalls positiv. Bei Renk halten Analysten den jüngsten Kursrutsch für überzogen. Sie stufen die Aktie hoch. Das Kurspotenzial ist allerdings überschaubar und es gibt Risiken im Auftragsbestand.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insideralarm bei Deutz! Kaufempfehlung für Renk! Drohnenfantasie bei HPQ Silicon! Anfang des Jahres wäre die Aktie von HPQ Silicon wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Damals liebte die Börse Drohnenaktien. Derzeit ist von dieser Euphorie wenig geblieben. Doch genau darin liegt die Chance bei HPQ. Denn der Newsflow ist stark. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     