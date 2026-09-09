Merz spricht mit Costa über EU-Haushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) trifft sich am Mittwoch in Berlin mit EU-Ratspräsident António Costa. Bei dem Gespräch im Kanzleramt wird es vor allem um die schwierigen Beratungen über den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 gehen.

Die Europäische Kommission schlägt inflationsbereinigt (zu Preisen von 2025) rund 1,76 Billionen Euro vor, die für verschiedene EU-Vorhaben genutzt werden sollen - etwa Verteidigungsbeschaffung, Agrarpolitik, Strukturförderung oder das Austauschprogramm Erasmus. Das ist deutlich mehr Geld, als für die Jahre von 2021 bis Ende 2027 eingeplant war.

Auch Sicht des Kanzlers ist es viel zu viel. Er hat mit fünf weiteren europäischen Regierungschefs eine Allianz gegen die Pläne der Kommission geschmiedet und will das Budget um mehrere hundert Millionen Euro eindampfen. "Und diese Kürzungen werden alle Bereiche betreffen müssen", fordert er./mfi/DP/nas



