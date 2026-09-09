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    Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple stellt neue iPhones und Faltgerät vor
    • Faltbare Smartphones bleiben bislang eine Nische
    • IDC erwartet Apple rasch als Marktführer
    Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Von Apple wird am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Dabei will der Konzern laut Medienberichten auch ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones einsteigen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll das Gerät zusammengeklappt etwa die Abmessungen eines Reisepasses haben. Es wird das erste Neuheiten-Event unter Regie des neuen Apple-Chefs John Ternus sein, der zum Monatswechsel den Spitzenjob übernahm.

    Faltbare Smartphones sind bisher nach wie vor eine Nischen-Kategorie - obwohl unter anderem Samsung , Huawei und Google mit seinen Pixel-Telefonen solche Geräte seit Jahren anbieten. Die Marktforschungsfirma IDC prognostiziert, dass Apple trotz des späten Starts binnen zwölf Monaten die Führung in dem Marktsegment übernehmen wird.

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    Neben dem Falt-Telefon soll Bloomberg zufolge am Mittwoch auch das iPhone 18 Pro vorgestellt werden. Die Standard-Version der neuen iPhone-Generation werde aber in Abkehr vom gewohnten Rhythmus erst im kommenden Frühjahr herausgebracht, hieß es unter Berufung auf informierte Personen./so/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 316,2 auf Nasdaq (09. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -16,83 %/+7,52 % bedeutet.





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