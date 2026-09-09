Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet

Neben dem Falt-Telefon soll Bloomberg zufolge am Mittwoch auch das iPhone 18 Pro vorgestellt werden. Die Standard-Version der neuen iPhone-Generation werde aber in Abkehr vom gewohnten Rhythmus erst im kommenden Frühjahr herausgebracht, hieß es unter Berufung auf informierte Personen./so/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 316,2 auf Nasdaq (09. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Bil..

Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -16,83 %/+7,52 % bedeutet.