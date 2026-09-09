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    Jordanien

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    Fast zwei Dutzend iranische Raketen abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jordanien fängt 20 iranische Raketen erfolgreich ab
    • 18 zerstört, zwei stürzten in entlegene Gebiete
    • Jordanien meldet keine Verletzten bei den Angriffen
    Jordanien - Fast zwei Dutzend iranische Raketen abgefangen
    Foto: Siarhei - 356130783

    AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat eigenen Angaben zufolge 20 ballistische Raketen aus dem Iran erfolgreich abgefangen. 18 seien zerstört worden, zwei weitere in entlegene Gebiete gestürzt, teilte die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra in der Nacht mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Zu den Zielen der Angriffe gab es keine Angaben. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor laut der Nachrichtenagentur Fars von "schweren Raketenangriffen" auf die US-Militärbasis Al-Asrak gesprochen.

    Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es mehrere Explosionen auf zwei US-Stützpunkten in Jordanien. Eine Bestätigung dafür gab es weder vonseiten des US-Militärs noch von jordanischer Seite. Der Iran sprach von Vergeltung für Angriffe des US-Militärs auf iranische Öltanker. Die US-Streitkräfte erklärten, die Attacken auf die Tanker seien Vergeltung für iranische Raketenangriffe auf ein US-Kriegsschiff gewesen./ln/DP/zb






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