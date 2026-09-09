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    ZeroRisk sammelt 10 Millionen Dollar ein, um seine Cybersicherheitsplattform für Händler auszubauen

    Die Finanzierungsrunde wird die weltweite Expansion, die Produktentwicklung und die Einführung von ZeroRisk bei den wichtigsten Zahlungsanbietern beschleunigen.

    ZeroRisk hat sich zum Ziel gesetzt, das aufstrebende Segment der Risiko-Orchestrierung im Markt für Zahlungsabwicklung zu dominieren.

    DUBLIN, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- ZeroRisk, das irische Cybersicherheitsunternehmen, das Zahlungsdienstleister dabei unterstützt, Cyberrisiken in ihrem Händlerportfolio zu verwalten und zu reduzieren, hat in einer Series A-Finanzierungsrunde 10 Millionen US-Dollar eingeworben.

    Gary Nolan (centre) CEO and co-founder of ZeroRisk with Patrick Pinschmidt (left) of MiddleGame Ventures and Niall McEvoy (right) of Elkstone

    ZeroRisk wurde im Jahr 2023 gegründet und bietet Banken und Zahlungsdienstleistern einen umfassenden Überblick über die Cyberrisiken in ihrem gesamten Händlerportfolio. Das Unternehmen vereint Risikoüberwachung, Compliance, Schulungen, angeleitete Abhilfemaßnahmen und Schutzdienste auf einer einzigen Plattform. Händler erhalten klare Anleitungen zu den für ihr Unternehmen relevanten Risiken und zu den Maßnahmen, die sie ergreifen können, um diesen zu begegnen.

    Die Finanzierungsrunde wurde von MiddleGame Ventures angeführt, unter Beteiligung des bestehenden Investors Elkstone. Die Investition wird die weltweite Expansion von ZeroRisk, die weitere Produktentwicklung sowie die betrieblichen Kapazitäten unterstützen, die für den Einsatz der Plattform in großen Händlerportfolios erforderlich sind.

    ZeroRisk arbeitet bereits mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern zusammen, darunter Bank of America, Global Payments, Checkout.com sowie Trust Payments. Das Unternehmen rechnet damit, seinen Umsatz im Jahr 2026 zu verdreifachen, da vertraglich vereinbarte Programme in die Umsetzungsphase übergehen und der internationale Kundenstamm wächst.

    Cyber-Sicherheitsprogramme für Händler haben sich traditionell auf jährliche Compliance-Maßnahmen konzentriert. Die Risiken, denen kleinere Unternehmen heute ausgesetzt sind, gehen jedoch weit über die reine Compliance hinaus und umfassen Betrugsversuche, gestohlene Zugangsdaten, Sicherheitslücken auf Websites, Angriffe auf vernetzte Geräte sowie die Fähigkeit, sich im Falle eines Vorfalls wieder zu erholen. ZeroRisk unterstützt Zahlungsabwickler zudem dabei, ihre Compliance-Verpflichtungen in Umsatzchancen umzuwandeln, indem es den Händlern wertschöpfende Dienstleistungen anbietet.  

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    PR Newswire (dt.)
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