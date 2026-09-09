Vier Prozent aufs Tagesgeld
Zinsen bei Banken steigen
- Elf Banken bieten Neukunden über 3,5 Prozent
- Revolut bietet vier Monate lang 4,25 Prozent
- Zwei Jahre Festgeld bringen aktuell 2,55 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Sparer können derzeit so hohe Tages- und Festgeldzinsen bei Banken kassieren wie lange nicht. Aktuell erhalten Anleger bei mindestens elf Geldhäusern zeitweise einen Zinssatz über 3,5 Prozent, wenn sie ein neues Tagesgeldkonto eröffnen, zeigt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox.
"Die Banken buhlen um neue Tagesgeldanleger", heißt es in der Studie, für die aktuellen Tages- und Festgeldzinsen von mehr als 800 Banken und Sparkassen ausgewertet wurden. "Der Konkurrenzkampf an der Spitze des Marktes nimmt dadurch immer mehr Fahrt auf."
Den höchsten Tagesgeldzins biete die Digitalbank Revolut. Hier erhalten Neukunden für bis zu vier Monate 4,25 Prozent, jedoch gelten mehrere Nebenbedingungen. Zudem streichen Neukunden bei der Renault Bank 4,1 Prozent und bei Chase, dem deutschen Ableger der US-Großbank J.P. Morgan, 4 Prozent Zinsen für je vier Monate ein. Die niederländische Ayvens Bank bietet ebenfalls 4 Prozent, allerdings nur für 3 Monate.
Ausländische Banken streben in Markt
Hintergrund sind hohe Kapitalmarktzinsen und die Aussicht auf höhere Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB). Unter Smartphone-Banken und ausländischen Banken, die in den deutschen Markt drängen, ist ein verschärfter Wettbewerb um Sparer ausgebrochen.
Allerdings haben viele Tagesgeldangebote im Kleingedruckten Bedingungen. "Bei vielen Neukundenangeboten sinken die Zinsen nach den ersten Monaten so stark, dass Sparer dann erneut die Banken wechseln müssen, um weiterhin lukrative Erträge zu erzielen", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Daher lohne es, auf die Bestandszinsen zu achten.
Anders als für Neukunden sind diese nur wenig gestiegen, zeigt die Studie. Bundesweit verfügbare Angebote standen im Juni bei 1,33 Prozent, aktuell bringen sie im Schnitt 1,4 Prozent.
Festgeldzinsen höher als EZB-Leitzins
Besser sieht es bei Festgeld aus. Anfang Juni lagen die Zinsen hier mit zwei Jahren Laufzeit bei im Schnitt 2,32 Prozent, aktuell sind es 2,55 Prozent - mehr als der Einlagenzinssatz der EZB. Banken bieten Festgeldsparern also höhere Zinsen, als sie selbst erhalten, wenn sie Kundengelder bei der Notenbank parken. "Banken nutzen fest angelegte Spargelder zur Gegenfinanzierung ihrer ausgegebenen Kredite und verdienen an der Zinsdifferenz", erklärt Maier./als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 353,5 auf NYSE (09. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 47,92 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -12,94 %/+1,18 % bedeutet.
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Moin,
Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Angebots durch UniCredit ist realistisch, aber sie hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. UniCredit wird nur dann mehr zahlen, wenn sie dadurch die Kontrolle über die Commerzbank gewinnen können. Kontrolle ist für UniCredit der eigentliche Wert: Sie bringt Marktanteile im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft, eröffnet Zugang zum Mittelstand und ermöglicht milliardenschwere Synergien durch IT‑Zusammenlegung, Filialabbau und Effizienzgewinne. Ohne Kontrolle wäre ein höheres Angebot für UniCredit wirtschaftlich sinnlos – es wäre nur ein teures Minderheiteninvestment.
Der zweite Faktor ist die Politik. Der Bund hält rund 15 % der Commerzbank und ist damit der entscheidende Gatekeeper. Wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, dass Deutschland seinen Anteil veräußert: Der Staat braucht Geld, die Commerzbank ist kein strategisches Asset, und die EU‑Institutionen unterstützen die Bildung größerer europäischer Banken. Politisch jedoch kann der Bund blockieren – aus Angst vor einem „Ausverkauf deutscher Banken“, wegen Gewerkschaften, Lobbydruck oder Wahlzyklen. Nur wenn der Bund signalisiert, dass er verkaufsbereit ist, wird UniCredit überhaupt ein höheres Angebot in Erwägung ziehen.
Der dritte Faktor ist der UniCredit‑Kurs. Auch wenn der Kurs schwanken kann, bleibt er ein zentraler Hebel: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit‑Aktien je Commerzbank‑Aktie bedeutet, dass ein hoher UniCredit‑Kurs das Angebot automatisch wertvoller macht. Je höher UniCredit steht, desto weniger zusätzlichen finanziellen Aufwand braucht Orcel, um ein verbessertes Angebot attraktiv erscheinen zu lassen. Ein starker UniCredit‑Kurs macht ein höheres Angebot also leichter finanzierbar und politisch besser vermittelbar.
Erst wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – UniCredit will Kontrolle, der Bund blockiert nicht, und der UniCredit‑Kurs bleibt stark – wird ein höheres Angebot wahrscheinlich. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, wird UniCredit keinen Cent mehr zahlen. Deshalb ist ein höheres Angebot zwar realistisch, aber kein Automatismus. Es ist ein Dreifach‑Trigger: Strategie, Politik und Markt müssen gleichzeitig passen.