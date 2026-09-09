USA kündigen Einfuhrverbot für einige kanadische Waren an
Für Sie zusammengefasst
- USA verbieten ab 29. September bestimmte Importe
- Betroffen sind Milchprodukte, Alkohol und Motorräder
- Einfuhrverbote gelten für ausgewählte Waren
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada hat die Regierung in Washington Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland angekündigt. Einige Molkereiprodukte, alkoholische Getränke und Motorräder sollen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen, wie aus Dekreten von US-Präsident Donald Trump hervorging./ngu/DP/zb
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