Sepp Müller enttäuscht über Weichenstellungen der CDU

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Sepp Müller hat sich enttäuscht gezeigt über die ersten Weichenstellungen seiner Partei nach der herben Wahlschlappe in Sachsen-Anhalt. Mit Blick auf den noch amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze (CDU), der am Dienstag von der Fraktion zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt wurde, sagte Müller in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: "Es ist ein fatales Signal, wenn man am Abend zuvor sagt, man macht den Weg frei für einen Neuanfang." Die Fraktion habe sich aber dazu entschieden, das akzeptiere er selbstverständlich.

Er finde jedoch, dieses Signal sei nicht gut, sagte Müller. Doch am Ende gelte: "Wir als Partei stehen zusammen." Zwei Tage nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl hatte sich Schulze gegen den bisherigen Fraktionschef Guido Heuer in einer Kampfabstimmung durchgesetzt.