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    "Make Germany Great Again"

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    Paukenschlag aus den USA: Trump und Musk feiern AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt!

    Trump und Elon Musk bejubeln den AfD-Wahlerfolg. Der US-Präsident attackiert zudem Deutschlands Einwanderungspolitik – und beendet seinen Post mit einem auffälligen Kürzel.

    "Make Germany Great Again" - Paukenschlag aus den USA: Trump und Musk feiern AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt!
    Foto: Brandon Bell - Pool Getty Images North America

    Prominenter Rückenwind aus den USA: Donald Trump und Elon Musk bejubeln den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt. Musk gratulierte auf X, Trump verband sein Lob auf Truth Social mit scharfer Kritik an Deutschlands Einwanderungspolitik.

    Musk hatte bereits in der Nacht zum Montag auf einen Beitrag der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel reagiert. "Gut gemacht!", kommentierte der Tech-Unternehmer auf seinem Onlinedienst X.

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    Nun folgte US-Präsident in der Nacht zum Mittwoch: "Wow! Die populistische Partei in Deutschland hatte gerade eine wirklich große Nacht!" Die AfD nennt er in seinem Beitrag nicht ausdrücklich beim Namen.

    Seine Erklärung für den Erfolg: Die Partei und ihre Anhänger hätten die aus seiner Sicht katastrophalen Einwanderungsregeln satt. Diese hätten Deutschland schwer geschadet. Trump deutet das Ergebnis somit als Protest gegen die Migrationspolitik.

    Seine Begeisterung unterstreicht er in Großbuchstaben: "SIE SIND IM AUFWIND UND WERDEN SICH DAS NICHT LÄNGER GEFALLEN LASSEN!"

    Dann legt Trump mit vier Buchstaben nach: "MAGA!!!". Das dürfte für 'Make Germany Great Again' stehen – eine auf Deutschland zugeschnittene Variante seines Slogans 'Make America Great Again'. Ausgeschrieben hat Trump das Kürzel in dem Beitrag allerdings nicht.

    Sorge über AfD-Sieg – knappe Mehrheit für stärkere Einbindung

    Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt sorgt bundesweit für Sorge. Laut dem ARD-Deutschlandtrend extra sind zwei Drittel der Deutschen über das Wahlergebnis besorgt. Knapp ein Viertel zeigt sich dagegen erfreut. Gleichzeitig wünschen sich 51 Prozent, dass die anderen Parteien die AfD künftig stärker in die politische Arbeit einbeziehen. 45 Prozent lehnen eine stärkere Beteiligung ab.

    Uneins sind die Befragten auch über einen möglichen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund: 45 Prozent befürworten die Wahl des AfD-Spitzenkandidaten zum Regierungschef, während sich 48 Prozent dagegen aussprechen. Der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

    Doch auch für die amtierende Bundesregierung fallen die Umfragewerte ernüchternd aus. Nur jeder Zehnte ist mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition zufrieden, fast neun von zehn Befragten sind weniger oder gar nicht zufrieden. Lediglich 14 Prozent trauen Bundeskanzler Friedrich Merz zu, Deutschland gut durch die anstehenden Aufgaben zu führen. 82 Prozent haben dieses Vertrauen nicht. Infratest dimap befragte am Montag dafür 1.051 Wahlberechtigte.

    Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage vom 8. September 2026 28 Prozent die AfD wählen, 21 Prozent CDU/CSU, 12 Prozent SPD, 16 Prozent Grüne, 11 Prozent Die Linke, 3 Prozent BSW, 4 Prozent FDP und 5 Prozent sonstige Parteien. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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