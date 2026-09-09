🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    BVB-Sorge um Karetsas

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Es hat sich nichts angedeutet'

    Für Sie zusammengefasst
    • Karetsas musste wegen Kreislaufproblemen vom Platz
    • Der 18-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus
    • Der BVB hofft auf eine schnelle und gute Genesung
    BVB-Sorge um Karetsas - 'Es hat sich nichts angedeutet'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Die Kreislaufprobleme von Konstantinos Karetsas mit daraus folgendem Krankenhaus-Aufenthalt waren nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Villarreal das beherrschende Thema im Dortmunder Stadion. "Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich", sagte BVB-Sportdirektor Ole Book.

    Wirklich neue Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des Griechen hatte der 40-Jährige noch nicht. "Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist", sagte Book. "Aber jetzt gerade direkt nach dem Spiel haben wir noch keine neuen Infos."

    Ricken: Probleme "aus dem Nichts heraus"

    Karetsas hatte sich Mitte der ersten Hälfte plötzlich auf den Rasen gelegt. Der Offensiv-Neuzugang musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Dem 18-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, er sei zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte der BVB noch während der Partie mit.

    Sportchef Lars Ricken sprach von Kreislaufproblemen "aus dem Nichts heraus." Der frühere Spitzenfußballer ergänzte: "Es hat sich nichts angedeutet." Man müsse nun abwarten, "was die nächsten Tage da ergeben", sagte er mit Blick auf weitere Untersuchungen.

    Book: "Das hat uns alle getroffen"

    Book schilderte die Situation, die er auf der Tribüne erlebte, so: "Wir waren alle ziemlich bedient und erschrocken, hatten Sorge um den Jungen und hoffen jetzt, dass alles verhältnismäßig gut ist. Das ist das Allerwichtigste."

    Der BVB muss wegen eines Kreuzbandrisses bereits auf Karetsas' Landsmann Giannis Konstantelias, der ebenfalls erst in diesem Sommer gekommen ist, länger verzichten. "Klar war es jetzt kein gutes Gefühl, wenn wieder ein Spieler, der sehr viel Kreativität reinbringt, vom Platz muss", sagte Book. "Das hat uns alle getroffen."/the/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +0,61 %
    +1,08 %
    +6,16 %
    +7,91 %
    -9,66 %
    -21,65 %
    -43,71 %
    -22,74 %
    -67,41 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 3,275 auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,02 %/+53,02 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den fallenden BVB-Aktienkurs trotz des gelungenen Bundesligastarts mit sechs Punkten. Diskutiert wird eine mögliche positive Kurswirkung weiterer Siege, insbesondere in der Champions League. Als grobe Faustregel werden je Bundesliga-Punkt etwa ein Cent und je Champions-League-Punkt zwei bis drei Cent Kursplus genannt. Daraus leitet ein Beitrag langfristig ein Kursziel von rund 4 Euro ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BVB-Sorge um Karetsas 'Es hat sich nichts angedeutet' Die Kreislaufprobleme von Konstantinos Karetsas mit daraus folgendem Krankenhaus-Aufenthalt waren nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Villarreal das beherrschende Thema im Dortmunder Stadion. "Das trübt natürlich die Stimmung schon deutlich", sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     