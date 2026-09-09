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    Kursaal Bern: Positive Entwicklung setzt sich fort

    Trotz globaler Unsicherheiten legt die Kursaal Bern AG im ersten Halbjahr 2026 zu: höhere Erträge, gesteigerte Profitabilität und ein starkes Casinogeschäft prägen die Bilanz.

    Kursaal Bern: Positive Entwicklung setzt sich fort
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Kursaal Bern AG hat das erste Halbjahr 2026 trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten positiv abgeschlossen und sich bei den wichtigsten Erfolgskennzahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert.
    • Der Umsatz stieg auf CHF 35,9 Mio. (Vorjahr: CHF 35,3 Mio.), das EBITDA auf CHF 5,6 Mio. (CHF 4,4 Mio.); die EBITDA-Marge erhöhte sich von 12,3 % auf 15,7 %.
    • Das anteilige Jahresergebnis verbesserte sich auf CHF 0,9 Mio. (Vorjahr: CHF 0,4 Mio.), während die Eigenkapitalquote leicht auf 69,6 % sank (Ende 2025: 70,3 %).
    • Haupttreiber der positiven Entwicklung war das Segment Casinos: Das Onlinecasino 7Melons.ch gewann Marktanteile, während die terrestrischen Spielbanken ihre Position in einem leicht rückläufigen Markt behaupteten.
    • Kongresszentrum, Hotel und Gastronomie waren von kurzfristigem Buchungsverhalten, höherer Preissensibilität und dem starken Schweizer Franken betroffen; der Kultursaal überzeugte jedoch erneut mit mehreren ausverkauften Shows.
    • Für das zweite Halbjahr bleibt das Unternehmen optimistisch: Die wichtige Herbstsaison im Kongressgeschäft, neue Angebote wie die Rooftop Tavolata, striktes Kostenmanagement und eine stärkere nationale sowie internationale Marktpräsenz sollen das Wachstum unterstützen.



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