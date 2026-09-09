Kursaal Bern: Positive Entwicklung setzt sich fort
Trotz globaler Unsicherheiten legt die Kursaal Bern AG im ersten Halbjahr 2026 zu: höhere Erträge, gesteigerte Profitabilität und ein starkes Casinogeschäft prägen die Bilanz.
Foto: adobe.stock.com
- Die Kursaal Bern AG hat das erste Halbjahr 2026 trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten positiv abgeschlossen und sich bei den wichtigsten Erfolgskennzahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert.
- Der Umsatz stieg auf CHF 35,9 Mio. (Vorjahr: CHF 35,3 Mio.), das EBITDA auf CHF 5,6 Mio. (CHF 4,4 Mio.); die EBITDA-Marge erhöhte sich von 12,3 % auf 15,7 %.
- Das anteilige Jahresergebnis verbesserte sich auf CHF 0,9 Mio. (Vorjahr: CHF 0,4 Mio.), während die Eigenkapitalquote leicht auf 69,6 % sank (Ende 2025: 70,3 %).
- Haupttreiber der positiven Entwicklung war das Segment Casinos: Das Onlinecasino 7Melons.ch gewann Marktanteile, während die terrestrischen Spielbanken ihre Position in einem leicht rückläufigen Markt behaupteten.
- Kongresszentrum, Hotel und Gastronomie waren von kurzfristigem Buchungsverhalten, höherer Preissensibilität und dem starken Schweizer Franken betroffen; der Kultursaal überzeugte jedoch erneut mit mehreren ausverkauften Shows.
- Für das zweite Halbjahr bleibt das Unternehmen optimistisch: Die wichtige Herbstsaison im Kongressgeschäft, neue Angebote wie die Rooftop Tavolata, striktes Kostenmanagement und eine stärkere nationale sowie internationale Marktpräsenz sollen das Wachstum unterstützen.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte