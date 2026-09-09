Unternehmen erzielten laut einer neuen Total Economic Impact-Studie mit Avalara eine Kapitalrendite von 322 %

DURHAM, N.C., Sept. 9, 2026 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., der führende Anbieter von agentenbasierter KI im Bereich globale Steuern und Compliance, gab heute die Ergebnisse einer neuen, von Forrester Consulting durchgeführten Studie bekannt: Der Total Economic Impact (TEI) von Avalara. Die Studie ergab, dass ein für Avalara-Kunden repräsentatives Modellunternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite von 322 % erzielte, wobei sich die Investition in weniger als sechs Monaten amortisierte.

Eine neue Studie ergab, dass ein typischer Avalara-Kunde über einen Zeitraum von drei Jahren Vorteile in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar und einen Nettobarwert von 881.000 US-Dollar erzielte, wobei sich die Investition in weniger als sechs Monaten amortisierte

„Wir sind davon überzeugt, dass ein ROI von 322 % und eine Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten zeigen, dass die Automatisierung der Compliance einen erheblichen finanziellen Vorteil darstellt", sagte Jayme Fishman, Chief Strategy and Product Officer bei Avalara. „Indem wir bewährte Steuerinhalte mit Automatisierung und KI direkt in den Systemen kombinieren, die Unternehmen bereits nutzen, helfen wir unseren Kunden, die Genauigkeit zu verbessern, mit größerer Sicherheit zu arbeiten und die Steuer- und Compliance-Prozesse im Zuge ihres Unternehmenswachstums zuverlässiger zu gestalten."

Um den potenziellen Return on Investment zu untersuchen, den Unternehmen durch den Einsatz von Avalara-Produkten und -Dienstleistungen erzielen können, befragte Forrester Consulting sieben Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen, die über direkte Erfahrung mit Avalara verfügen. Forrester fasste ihre Erfahrungen zu einem fiktiven Unternehmen mit 2.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 300 Millionen US-Dollar zusammen.

Darum ist die Studie für Steuer- und Finanzteams von Bedeutung

Die regulatorischen Anforderungen nehmen weiter zu und werden immer komplexer, wodurch eine manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Einhaltung der Steuervorschriften zunehmend schwieriger aufrechtzuerhalten ist. Vor der Einführung von Avalara gaben die Befragten an, sich auf manuelle Prozesse und veraltete Systeme zu verlassen, um Umsatz- und Gebrauchssteuern zu berechnen und zu verwalten, Steuererklärungen sowie 1099- und W-9-Formulare einzureichen, Steuersätze zu pflegen und Steuerbefreiungen anzuwenden. Diese Vorgehensweisen waren zeitaufwendig und führten zu ungenauen Berechnungen, einer uneinheitlichen Handhabung von Steuerbefreiungen sowie erheblichen Compliance-Risiken, darunter Prüfungsfeststellungen, Strafen und Steuernachzahlungen.