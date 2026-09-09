JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 360 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die im Vergleich zu Wettbewerbern unnormal niedrige Bewertung impliziere, dass der branchenführend hohe Reservepuffer auf einem Tiefpunkt eingepreist werde, schrieb Philip Kett am Dienstag. Relative Stärke durch diese Puffer dürfte aber künftig in einem Umfeld wieder sinkender Preise an Bedeutung gewinnen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 247,8EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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