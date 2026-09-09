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    SPORT/ROUNDUP

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    US-Open-Überraschung Michelsen weint in Armen des Siegers

    Für Sie zusammengefasst
    • Michelsen verpasst US-Open-Halbfinale nur knapp
    • Tiafoe dreht das Match nach Michelsens Führung
    • Tiafoe steht zum dritten Mal im US-Open-Halbfinale
    SPORT/ROUNDUP - US-Open-Überraschung Michelsen weint in Armen des Siegers
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Alex Michelsen weinte bitterlich in den Armen seines Landsmanns Frances Tiafoe. Der 22 Jahre alte Amerikaner hat seinen überraschenden Lauf bei den US Open nicht fortsetzen können und den erstmaligen Einzug ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier knapp verpasst.

    Gegen den Favoriten Tiafoe schlug Michelsen bereits zum Sieg auf, musste sich aber dramatisch 7:5, 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (6:10) geschlagen geben. Anschließend zeigte er noch auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium große Emotionen und wurde vom Sieger aufgemuntert. "Er ist ein toller Kerl, wie er mich in diesem Moment getröstet hat", sagte Michelsen über die Umarmung nach der Partie. "Ich habe versucht, mich zusammenzureißen, und das ist mir nicht gut gelungen. Er hat viele nette, persönliche Dinge gesagt."

    Michelsen schlägt zum Sieg auf - und vergibt große Chance

    Mit der möglichen Überraschung vor Augen zeigte Michelsen im dritten Satz plötzlich Nerven. Beim Stand von 5:4 im dritten Durchgang servierte der Außenseiter zwei Doppelfehler, gab seinen Aufschlag ab und verlor den Satz noch. Im fünften Durchgang kämpfte sich Michelsen zurück, lag bereits 3:0 vorne, verlor aber dennoch im Tie-Break. Zuvor war er bei den US Open noch nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

    "Als ich ihn umarmte, habe ich sofort gesehen, dass er weint. Ich weiß, wie weh das tut", sagte Tiafoe mitfühlend. "Ich habe ihm gesagt: Du wirst hier noch so oft sein."

    Der 28 Jahre alte Tiafoe steht zum dritten Mal im Halbfinale der US Open, wartet aber noch auf sein erstes Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Für den Weltranglistenzwölften geht es nun gegen den Sieger aus der Partie zwischen dem Spanier Carlos Alcaraz und Ben Shelton aus den USA um den Einzug ins Finale. "Ich werde mir das sicher anschauen", sagte der Publikumsliebling und rief den Fans zu: "Aber zuerst genieße ich das hier. Let's go!"/lü/DP/zb







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