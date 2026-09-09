JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach mehreren Investorenveranstaltungen mit dem Management von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte Marcus Diebel den Aktien am Dienstag den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, womit er seinen positiven Erwartungen für die Anfang November anstehenden Quartals-Umsatzzahlen Nachdruck verlieh. Diebel sieht seine organische Wachstumsprognose deutlich über der Planung des Werbekonzerns sowie der Konsensschätzung. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe einer seiner Schlüsselwerte im Sektor./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 21:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 23,44EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

