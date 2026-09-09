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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Schwacher Start erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte zunächst unter 26.000 Punkte fallen
    • Ölpreise steigen, EZB-Zinsentscheid steht bevor
    • Asiens Börsen entwickeln sich uneinheitlich
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Schwacher Start erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte die runde Marke von 26.000 Punkten am Mittwoch zunächst wieder unterschreiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent tiefer auf 25.859 Punkte. Damit verliert er den jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten weiter aus den Augen. Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Die Anleger warten auch auf die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank.

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    USA: - SCHWACH - An der Wall Street hat es am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende einen schwachen Wochenauftakt gegeben. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Inflations- und Zinsangst Nahrung gaben. Davon geprägt, gab der Dow Jones Industrial um 1,18 Prozent auf 52.786,07 Punkte nach. "Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und die am Freitag anstehenden Daten zur Inflation in den USA.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwachen Vorgaben aus den USA im Zuge weiter steigender Ölpreise dämpften die Stimmung. In den USA wird eine Zinserhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Freitag liefern. An der japanischen Börse gab der Nikkei 225 zuletzt etwas nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann hingegen 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat.

    ^
    DAX 26.007,63 0,00%
    XDAX 25.862,17 -0,55%
    EuroSTOXX 50 6.413,17 0,14%
    Stoxx50 5.419,19 -0,25%

    DJIA 52.786,07 -1,18%
    S&P 500 7.673,52 -0,58%
    NASDAQ 100 29.507,70 -0,12%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 121,89 0,01%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1634 0,08%
    USD/Yen 153,35 -0,41%
    Euro/Yen 178,42 -0,32%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 79.101 0,83%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 99,10 1,18 USD WTI 94,02 0,99 USD°

    /jha/





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