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    Evotec: Just bringt Antikörper gegen Orthopoxviren in Phase I

    Mit JST-018 treibt Just – Evotec Biologics den Schutz vor gefährlichen Orthopoxviren voran und startet eine wichtige klinische Phase-I-Studie.

    Evotec: Just bringt Antikörper gegen Orthopoxviren in Phase I
    Foto: pressfoto - freepik
    • Just – Evotec Biologics startet eine klinische Phase-I-Studie mit JST-018, einem Cocktail monoklonaler Antikörper gegen Orthopoxviren.
    • JST-018 wurde im Rahmen des „Accelerated Antibodies Program“ für das US-Verteidigungsministerium entwickelt und soll insbesondere gefährdete Streitkräfte schützen.
    • Orthopoxviren umfassen unter anderem das Variola-Virus als Erreger der Pocken sowie das Mpox-Virus und gelten als wichtige biologische Bedrohung.
    • Evotec übernahm die komplette Entwicklung: von der Antikörperauswahl über Präklinik und Prozessentwicklung bis zur regulatorischen Einreichung und cGMP-Herstellung.
    • Das klinische Prüfmaterial wurde am J.POD-Standort in Redmond, Washington, mithilfe einer skalierbaren Continuous-Manufacturing-Plattform produziert.
    • Das Orthopoxvirus-Projekt ist bereits das zweite US-Verteidigungsprojekt von Just – Evotec Biologics; beide Verträge haben zusammen ein potenzielles Volumen von bis zu 123,9 Mio. US-Dollar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2270EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,00 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2150EUR das entspricht einem Minus von -0,37 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.737,36PKT (-0,10 %).


    Evotec

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