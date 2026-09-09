🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArgo Graphene Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Argo Graphene Solutions
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Argo Graphene Solutions Corp. gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung bekannt

    Argo Graphene Solutions Corp. gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    Vancouver, British Columbia – 8. September 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für innovative Technologien auf Graphenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge der starken Nachfrage seitens Anlegern das Volumen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von 1.000.000 $ auf einen Bruttogesamterlös von bis zu 1.500.000 $ aufgestockt hat (die „Platzierung“). Die Platzierung wird nun bis zu 1.875.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,80 $ pro Einheit umfassen. Die Platzierung sieht auch eine Mehrzuteilungsoption von bis zu weiteren 375.000 Einheiten, also einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 300.000 $, vor, die nach Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden kann.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,00 $ pro Aktie zu erwerben.

     

    Das Unternehmen kann gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „Börse“) im Zusammenhang mit der Platzierung gegebenenfalls eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Abschluss der Platzierung unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die Börse.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Finanzierung der nächsten Phase seiner Vermarktungsstrategie für STREAM zu verwenden, unter anderem für die Sicherung und Entwicklung einer Anlage im Großraum Chicago (Illinois) zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der STREAM-Technologie und der damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, der Errichtung einer Graphen-Raffinerie sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital.

     

    Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum.

     

    Über Argo Graphene Solutions Corp.

     

    Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei die Möglichkeit auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Argo Graphene Solutions Corp. gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung bekannt News Release announcing Closing of Char+ License Transaction (00033416).DOCXDIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT Vancouver, British Columbia – 8. September …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     