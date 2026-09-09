Argo Graphene Solutions Corp. gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung bekannt

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Vancouver, British Columbia – 8. September 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für innovative Technologien auf Graphenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen infolge der starken Nachfrage seitens Anlegern das Volumen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von 1.000.000 $ auf einen Bruttogesamterlös von bis zu 1.500.000 $ aufgestockt hat (die „Platzierung“). Die Platzierung wird nun bis zu 1.875.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,80 $ pro Einheit umfassen. Die Platzierung sieht auch eine Mehrzuteilungsoption von bis zu weiteren 375.000 Einheiten, also einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 300.000 $, vor, die nach Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden kann.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 1,00 $ pro Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen kann gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „Börse“) im Zusammenhang mit der Platzierung gegebenenfalls eine Vermittlungsgebühr zahlen. Der Abschluss der Platzierung unterliegt dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die Börse.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Finanzierung der nächsten Phase seiner Vermarktungsstrategie für STREAM zu verwenden, unter anderem für die Sicherung und Entwicklung einer Anlage im Großraum Chicago (Illinois) zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der STREAM-Technologie und der damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, der Errichtung einer Graphen-Raffinerie sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei die Möglichkeit auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.