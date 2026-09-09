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    Öl bei 100 US-Dollar

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    DAX sackt ab: Öl-Schock eskaliert – jetzt wird es gefährlich

    Der Ölpreis ist nur noch minimal unter der 100-Dollar-Marke, die Wall Street gab nach und der Euro Stoxx 50 wird schwächer erwartet. Der DAX steht vor Verlusten zum Handelsstart.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX vor schwachem Start wegen Öl und Wall Street
    • Ölpreis nahe 100 Dollar schürt Inflationssorgen
    • Asiens Technologiewerte trotzen der Öl-Sorge
    • Report: KI braucht Strom
    Öl bei 100 US-Dollar - DAX sackt ab: Öl-Schock eskaliert – jetzt wird es gefährlich
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der DAX steht am Mittwoch vor einem schwächeren Handelsstart. Rund 60 Minuten vor der Xetra-Eröffnung taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex rund 103 Punkte beziehungsweise knapp 0,4 Prozent niedriger bei 25.885 Zählern. Damit reagiert der DAX auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und die erneut gestiegenen Ölpreise. Der Anstieg der Energiepreise schürt die Sorge, dass die Inflation wieder stärker anzieht und die Notenbanken bei der Geldpolitik unter Druck setzt.

    Für den europäischen Handel zeichnet sich ebenfalls ein schwacher Auftakt ab. Der Euro-Stoxx-50-Future deutet auf einen Rückgang von rund 0,5 Prozent hin. Damit dürfte der DAX trotz seiner vergleichsweise moderaten IG-Indikation zunächst stärker unter Druck geraten. Im Tagesverlauf richtet sich der Blick zunehmend auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und die US-Inflationsdaten am Freitag.

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    "Die Eskalationsspirale zwischen den USA und dem Iran dreht sich weiter. An der Börse hoffen zwar weiterhin alle auf ein schnelles Ende dieser erneuten Eskalation. Dennoch nimmt die Nervosität zu", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners. "Die Kaufbereitschaft für Risikoassets wie Aktien hat zuletzt deutlich nachgelassen. Die Stabilität der Aktienmärkte ist aktuell mehr auf geringe Gewinnmitnahmen zurückzuführen und weniger auf große Käufe."

    Asien: Tech-Werte trotzen der Öl-Sorge

    An den asiatischen Börsen fällt das Bild dagegen gemischt aus. Der Nikkei 225 verliert rund 0,3 Prozent, der südkoreanische Kospi gewinnt etwa 1,5 Prozent und der taiwanische TAIEX legt rund 0,2 Prozent zu. Besonders gefragt sind erneut Halbleiter- und KI-Aktien. In Seoul profitieren vor allem SK Hynix und andere Chipwerte von der anhaltenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Der Hang Seng gibt leicht nach.

    Wall Street: Öl und Zinsen belasten

    Die Vorgaben aus den USA sind deutlich schwächer. Der Dow Jones verlor am Dienstag 1,2 Prozent, der S&P 500 rund 0,6 Prozent und der Nasdaq Composite 0,3 Prozent. Gleichzeitig kletterte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 4,81 Prozent. Anleger fürchten, dass der starke Ölpreisanstieg die zuletzt erzielten Fortschritte bei der Inflation zunichtemacht. Vor den wichtigen US-Inflationsdaten am Freitag bleiben die Märkte deshalb vorsichtig.

    Öl nähert sich der 100-Dollar-Marke

    Der größte Belastungsfaktor bleibt der Ölpreis. Brent kletterte zeitweise bis auf 99,49 US-Dollar je Barrel und damit gefährlich nahe an die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. WTI stieg auf rund 94,60 Dollar. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und Angriffe auf Energieanlagen und Öltanker. Die Entwicklung birgt ein erhebliches Inflationsrisiko für die Weltwirtschaft.

    Gold kann nicht von der geopolitischen Unsicherheit profitieren. Die Feinunze verbilligt sich am Morgen um rund 0,3 Prozent. Gleichzeitig bleibt das Edelmetall empfindlich gegenüber den steigenden Anleiherenditen.

    Euro stabil – Yen auf Siebenmonatshoch

    Am Devisenmarkt hält sich der Euro bei rund 1,163 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung profitiert davon, dass Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag eine restriktivere Geldpolitik einpreisen. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar vor den US-Inflationsdaten unter Druck.

    Beim Yen setzt sich die Erholung fort. Der Dollar fiel zuletzt auf rund 153,3 Yen und damit in die Nähe eines Siebenmonatstiefs. Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan und Umschichtungen japanischen Kapitals zurück ins Inland treiben die japanische Währung. Hinzu kommen Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach Händler nicht gegen den Yen wetten sollten.

    Bitcoin stabilisiert sich

    Am Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin relativ robust. Die Kryptowährung notiert bei rund 78.860 US-Dollar und kann damit einen Teil der jüngsten Schwäche ausgleichen. Angesichts der gestiegenen Renditen und der allgemeinen Risikoaversion bleibt der Markt allerdings anfällig für weitere Rückschläge.

    Damit steht der DAX vor einem schwierigen Handelsstart: Die Wall Street liefert negative Vorgaben, der Ölpreis nähert sich der 100-Dollar-Marke und die Anleiherenditen bleiben hoch. Die relative Stärke einiger asiatischer Technologiewerte verhindert jedoch bislang einen noch stärkeren Ausverkauf.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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