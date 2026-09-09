Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 32.347 auf Ariva Indikation (08. September 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +19,96 %/+77,54 % bedeutet.