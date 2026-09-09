Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef
- Auto1 sucht Nachfolge für Finanzchef Wallentin
- Wallentin tritt aus familiären Gründen zurück
- Bertermann übernimmt vorerst das Finanzressort
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group ist auf der Suche nach einer Nachfolge von Finanzchef Christian Wallentin. Der Manager legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 32.347 auf Ariva Indikation (08. September 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +19,96 %/+77,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Ja, der zunächst deutliche Rückgang erstaunte. Er ist aber zum Teil schon wieder aufgeholt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse